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聯合報黑白集／國安色戒

聯合報／ 黑白集
國防部長邱國正之子被爆料涉黃，邱國正（左）28日口頭請辭未獲准，蔡英文總統（中）認為邱應坐鎮崗位。圖／聯合報系資料照片
國防部長邱國正之子被爆料涉黃，邱國正（左）28日口頭請辭未獲准，蔡英文總統（中）認為邱應坐鎮崗位。圖／聯合報系資料照片

國防部長邱國正因兒子疑涉黃請辭獲蔡總統慰留，值此政權交接與兩岸緊張之際，讓邱國正「坐鎮崗位」或有必要；但因其子身分敏感，加上搶位傳聞不斷，蔡政府仍應嚴查並給個交代。

邱國正之子十年前任軍情局駐土耳其情報員時，疑因局內鬥爭身分遭外洩，恐被對岸獵俘而緊急撤回。身為國防部長之子，又先後任職軍情局、國安局，身分特殊，如今涉黃，除應嚴明國安風紀，也有必要查明是否新版「色戒」。至於同時傳出邱國正擋人財路及有人搶位等說法，固然仍因邱子私德有隙可乘，更應警惕無所不用其極的內鬥惡習。

其實如果只是涉黃，對照綠營對陳致中妮可案、陳宗彥小芸案，甚至綠二代涉黑涉毒等案的態度，根本不算回事。反而邱國正在去蔣等意識形態議題上長期與綠營不同調；談及兩岸情勢直言提心吊膽睡不好，也明顯與蔡賴的「相信習近平」及國安高層的「國家安全可控」矛盾，更不受綠營歡迎。

邱國正治軍嚴明，也是我國首位入選美國陸軍戰院名人堂，想必熟悉「麥帥為子祈禱文」；作為父親的他，大概已經無法像麥帥那樣敢說「我已不虛此生」。現在邱國正遭酸是為國安還是為兒子睡不好；不過，不久前也才發生國安少將強吻女上校，民眾想到兩岸局勢詭譎，國安罩滿色戒疑雲，更睡不好了！

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