聯合報黑白集／民怨的火花

數位部遭憤怒的民宿業者闖入開槍，犯案者張盛德自稱不滿政府施政，臉書上並留下「官逼民反」一文，痛罵「你們真是一個沒有底線的政府」。弔詭的是，網上對此竟傳出叫好的聲音，還有人將他比成「除三害」的周處。

若是正當民宿業者，為何能輕易擁槍？張盛德早年曾入獄，後來為孩子決定痛改前非，投入民宿經營。從其臉書可知，該民宿原本生意不錯，因疫情、陸客不來等因素急轉直下，故歸咎政府決策欠佳。而數位部亂花錢卻不做事，使他選擇在此開槍，但示警意味居多。

或許還有更多因素讓張盛德出此下策，但從眾多網民對此案的評語看來，竟是幸災樂禍者居多，即不難想像社會的「民怨」已到了什麼地步。有人奚落數位部「又可以花幾千萬預算修門囉」，有人點評開槍者「周處上身」，有人留言「行為不妥但大快人心」。由此，即知數位部多麼「顧人怨」。

根據美麗島電子報的最新民調，民眾最不滿意的部會首長，唐鳳只排第二。高居第一的，是經濟部長王美花，以物價及油電價高漲最受批評；ＮＣＣ主委陳耀祥則排名第三。這些首長「仇恨值」，集中反映了日漸高漲的民怨。民眾生活壓力不斷加大，政府官員卻兀自過他們的好日子，無意解決問題，也不想回應。民怨的火花在數位部炸開，是偶然嗎？