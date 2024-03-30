聽新聞
test
0:00 / 0:00

聯合報黑白集／民怨的火花

聯合報／ 黑白集
數位部成立短短兩年，儼然已成為蔡政府「仇恨值」最高的部會，甚至連自家綠委都不挺。圖／聯合報系資料照片
數位部成立短短兩年，儼然已成為蔡政府「仇恨值」最高的部會，甚至連自家綠委都不挺。圖／聯合報系資料照片

數位部遭憤怒的民宿業者闖入開槍，犯案者張盛德自稱不滿政府施政，臉書上並留下「官逼民反」一文，痛罵「你們真是一個沒有底線的政府」。弔詭的是，網上對此竟傳出叫好的聲音，還有人將他比成「除三害」的周處。

若是正當民宿業者，為何能輕易擁槍？張盛德早年曾入獄，後來為孩子決定痛改前非，投入民宿經營。從其臉書可知，該民宿原本生意不錯，因疫情、陸客不來等因素急轉直下，故歸咎政府決策欠佳。而數位部亂花錢卻不做事，使他選擇在此開槍，但示警意味居多。

或許還有更多因素讓張盛德出此下策，但從眾多網民對此案的評語看來，竟是幸災樂禍者居多，即不難想像社會的「民怨」已到了什麼地步。有人奚落數位部「又可以花幾千萬預算修門囉」，有人點評開槍者「周處上身」，有人留言「行為不妥但大快人心」。由此，即知數位部多麼「顧人怨」。

根據美麗島電子報的最新民調，民眾最不滿意的部會首長，唐鳳只排第二。高居第一的，是經濟部長王美花，以物價及油電價高漲最受批評；ＮＣＣ主委陳耀祥則排名第三。這些首長「仇恨值」，集中反映了日漸高漲的民怨。民眾生活壓力不斷加大，政府官員卻兀自過他們的好日子，無意解決問題，也不想回應。民怨的火花在數位部炸開，是偶然嗎？

社論

延伸閱讀

美麗島民調／最不滿意首長王美花、唐鳳第二 電價為施政不滿意度第一

遭霰彈槍連轟3槍！數位部大門玻璃碎裂 唐鳳發聲曝數位部人員狀況

唐鳳開課了 要在YouTube上開全民AI通識課程

藍委稱NCC對中天16次敗訴很丟臉 點名陳耀祥應請辭

相關新聞

聯合報社論／民眾看報才知受害，政府看報仍裝不知

近數月來，國內食安問題連環爆。從瘦肉精、蘇丹紅到紅麴，一連串問題添加物導致人們健康受損，政府的處理都慢三拍。更令人不安的...

聯合報黑白集／民怨的火花

數位部遭憤怒的民宿業者闖入開槍，犯案者張盛德自稱不滿政府施政，臉書上並留下「官逼民反」一文，痛罵「你們真是一個沒有底線的...

經濟日報社論／碳費須考量綠色通膨與傳產存續

政府為協助企業因應歐盟的碳邊境調整機制（CBAM），推出全球獨創的碳費政策，但並未通盤性地從碳稅、或碳排放交易（ETS）...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。