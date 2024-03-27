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聯合報黑白集／詐團之友新潮流

聯合報／ 黑白集
國民黨立委王鴻薇（圖）上午舉行「揭露吳思瑤律師團有涉嫌詐欺、洗錢犯罪首謀！」記者會，控訴民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤的律師團隊中，出現涉嫌詐欺及洗錢犯罪案、現已遭羈押禁見的律師黃耕鴻，質疑吳思瑤是在跟捲入im.b吸金詐騙案的民進黨前立委陳歐珀看齊。記者蘇健忠／攝影
國民黨立委王鴻薇（圖）上午舉行「揭露吳思瑤律師團有涉嫌詐欺、洗錢犯罪首謀！」記者會，控訴民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤的律師團隊中，出現涉嫌詐欺及洗錢犯罪案、現已遭羈押禁見的律師黃耕鴻，質疑吳思瑤是在跟捲入im.b吸金詐騙案的民進黨前立委陳歐珀看齊。記者蘇健忠／攝影

律師加盟詐團，引爆「司法瘟疫」。第二波被押的律師中，驚見綠委吳思瑤團隊成員。黃耕鴻五年前開始挺吳，除了助選，還提供選民法服。吳思瑤兩次參選，都打著「正義律師挺正能量立委」旗幟。難怪詐團律師膽敢一邊站隊搖旗，一邊作奸犯科。

黃耕鴻替車手辯護，洩漏偵查機密，被以詐欺、洗錢罪收押。繼陳歐珀、鄭文燦後，吳思瑤是第三位被揭發與詐團「勾勾纏」的新系大員。她辯稱，黃耕鴻只是志工，但網民不埋單。畢竟，吳思瑤也稱與騙子林秉樞「不熟」，卻用個人帳號與秉哥聊天喊餓。

陳歐珀因詐退選，吳思瑤卻還領導黨團。她嗆藍委抹黑，但對手指控有憑據有法理。里長自費遊陸，遭司法以接受招待、協助中共介選起訴；吳思瑤接受詐團主謀無償助選法服，不就是詐團「政治協力者」？檢調應比照里長模式，調查新系「三詐友」人脈金流。

哀哉，司法已與閹黨無異，逢賴清德必自宮。台南成法外天堂，新系是否有鐵券丹書？吳思瑤要求嚴辦黃耕鴻，但賴清德也曾對陳宗彥藉公吃喝嫖喊話毋枉毋縱。但陳宗彥從未被檢調約談，連彈劾案都「信賴有保庇」。黃耕鴻會有事嗎？

據說，一隻蟑螂出沒，代表有百隻潛伏。台灣無詐不在，「詐見新潮流」快成鐵律。未來賴政府打詐，恐怕也是「務實型」。

社論

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