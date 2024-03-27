聯合報社論／陳明通要不要用醬油豬腳為鄭文燦滷清白？

一年前因「論文門」事件惹議去職的前國安局長陳明通，近日出書談林智堅論文事件始末，形容是「學術獵巫」，並稱林智堅被控抄襲是「世紀大冤案」。作為台大教授，陳明通因量產碩士門生又放縱論文抄襲，搞到校譽受損、學術蒙羞，但他迄今毫無反省。對此，台大要求陳明通負起責任，向社會大眾道歉。

藉出書為自己和林智堅喊冤，陳明通顯然挑錯了方法。就像蘇貞昌將他閣揆任內的粗暴治理寫成《護國四年》一書，除了是政治濫權者的囈語，誰相信他在「護國」？何況，林智堅抄襲余正煌論文的著作權糾紛案，經過台北地院的調解，最後由林智堅向余正煌指定的兩個婦女團體各捐十五萬元作為和解條件。林智堅都已承認抄襲，陳明通卻還硬拗這是「世紀大冤案」，究竟在鬧什麼？

別忘了，台大國發所的碩士論文並不是林智堅唯一涉及抄襲的作品，他在中華大學的另一篇碩士論文也因抄襲而遭撤銷學位。林智堅是在二○○八年取得中華大學碩士，原本相安無事；若不是陳明通一再力邀他去上台大國發所，又因指導論文時操弄過度惹出抄襲風波，林智堅也不致兩案同時爆發，兩個碩士頭銜都遭撤銷還身敗名裂。由此看來，林智堅若有什麼世紀大冤案，禍首恐怕正是陳明通本人。

陳明通在書中以「借醬油滷豬腳」為喻，形容師生三人的論文寫作關係，也讓人感到低俗莫名。他說，余正煌向林智堅「借醬油」滷自己的豬腳，滷完後，林智堅卻說豬腳是他的；但實際狀況，「醬油和豬腳都是林智堅的」，而整道菜最關鍵的部分「是我滷的」，余正煌只是拿去「配飯」而已。亦即，陳明通不僅一面倒偏袒林智堅，更把兩人論文的功勞都攬在自己身上。他有沒有想過，正因有他這種喜歡胡亂插手嫁接的指導教授，才會產生這麼多原創性不清不楚的論文。如果所有豬腳都是他滷的，請問，他的學生究竟學到什麼？

也別忘了，在台大國發所論文抄襲風波中被撤銷學位的，也不只林智堅一人，還有當今行政院副院長鄭文燦，他也是陳明通指導的學生。鄭文燦的台大國發所碩論在二○一一年完成，較林智堅早了六年；他被檢舉論文抄襲幅度達三十％，終遭台大撤銷碩士學位，則是在二○二二年底，即林智堅學位被撤銷後四個月。當時，正逢民進黨九合一選舉大敗，鄭文燦剛輸掉他交棒的桃園市，他對論文抄襲一事未作任何辯解，只低調為自己的「寫作疏失」道歉。一個月後，他便被宣布接任行政院副院長。如果鄭文燦也像林智堅一樣力辯清白，或許副閣揆一職將與他擦身而過，因此他明智地抓住眼前的政治機會。

如果陳明通的「滷豬腳」理論說得通的話，他要不要用自己的醬油和豬腳，試著滷一下鄭文燦的抄襲案，看看能否還他清白？作為一個「國師級」的教授，同時擔當著國家安全的把關重任，陳明通竟能用「滷豬腳」這種不倫不類的比喻來形容論文的指導和寫作，完全不在乎論文的發想和發現，完全不在意自己的失職與和稀泥，不在乎自己帶給台大和學術的負面形象，真令人難以想像。

要論「學術獵巫」，二○一八年的「卡管」事件，才是真正的學術獵巫，台灣甚至賠掉三位教育部長。至於林智堅抄襲風波和民進黨全力護航力挺的是非功過，民眾在前年九合一選舉已作出清楚評價，陳明通越是狡辯，只會越惹民眾反感。如果鄭文燦覺得蒙受了冤屈，請自己站出來申辯吧！