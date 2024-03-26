聯合報黑白集／黃捷打臉洪申翰

民進黨立委集體遲到未能上台，便大肆指控韓國瑜「沒收質詢權」；沒想到一周後，卻有七名綠委把院會「口頭質詢」改成「書面」，自行放棄上台質詢。其中，黃捷在被羅智強酸「偷懶」後，竟反唇相稽「不是每個人都要剪抖音」。殊不知，此話正打臉綠委洪申翰。

質詢風波中，因輪值缺席、質詢遲到導致綠委「唱名未到」的關鍵人物，正是洪申翰。他的經典台詞是：總質詢是「憲法賦予立委的權利」，不能和議事規則的位階類比，因此「不適用立法院議事規則」。意即，立委質詢權至高無上，不論等多久，都不能「唱名三次就跳過」。

洪申翰說法荒腔走板，而黃捷「不剪抖音」說，則結結實實打臉洪申翰。洪申翰把質詢權說得如此宏偉崇高，但在黃捷眼中，總質詢的功能只是拿來「剪抖音」罷了。也改書面的綠委林楚茵說，她不口頭質詢，是因被韓國瑜惡搞而「心生恐懼」，硬拗程度同一等級。

這次院會十二名綠委質詢，七人改書面，比率近六成。其中，黃捷、林楚茵和郭國文，都是上回不滿質詢權被「沒收」而譴責韓國瑜的要角。黃捷等人打臉的，不止是洪申翰，而是拿此事借題發揮的民進黨。

在「沒收風波」後，不少綠委被譏為「國會巨嬰」。希望經過兩次事件，「巨嬰綠委們」能成熟些，別再鬧了！