經濟日報社論／美中科技角力 台灣謹慎應對

過去五年，美中兩個世界超級強國，持續進行一場世界政治與經濟霸權爭奪賽，先貿易制裁後科技封鎖，雙方並以外交優勢各自拉幫結派，擴大牽制。在這場爭奪戰前半場，主要由美國主導，中國幾乎是被壓著打，喘不過氣，但若從中長期角度觀之，未來變數仍多，鹿死誰手，猶未可知。

我們關心的，不是最後誰勝誰負，而是在過程中是否影響台灣利益。

美國眾議院以壓倒性投票結果，通過要求TikTok限期與母公司字節跳動分拆，否則必須退出美國市場。美國商務部長雷蒙多主張大幅提高由中國，或經墨西哥加工進口之中國廉價電動車關稅，雷蒙多公開喊話，認為允許百萬輛中國電動車在美國境內行駛，無疑洩露美國道路交通即時路況，及駕駛人行徑資訊予北京，對美國國家安全構成嚴重威脅。

繼川普封鎖華為等通訊產品輸美後，拜登政府更是擴大封鎖線至高階半導體生產設備、生物識別資料庫、人工智慧技術等，全面防堵中國站在歐美日荷等高階技術上，發展威脅美國領先之科技與產品。

中國面對美國一波接著一波封鎖，的確倍感壓力，科技與工業發展幾乎窒息。然而，置之死地而後生，據了解，習近平政府已下定決心，將自行研發並全面採用自製基礎科技平台，未來不再採用西方電腦作業系統、關鍵處理器晶片、半導體生產設備、甚至企業資源規劃軟體（ERP），務求徹底脫離美國及其友邦約束。

據外電報導，中共中央已向內部幹部發布《79文件》，要求所有政府機構及國營事業，於2027年前，不再使用美製軟體工具，包括作業系統、電子郵件、資料庫、供應鏈管理軟體等，其內部戲稱此一動作為「去A（Delete America）」，亦即刪除美國。這個動作對於美商英特爾、微軟、戴爾、思科、甲骨文等在中國市場之業務拓展，具有致命性影響，但對於在大陸經商或生產製造的台灣廠商，同樣產生許多不便與障礙。

展望未來，「一個世界，兩套系統（One world, two systems） 」，將成為常態。

中國在兩會期間，再次強調未來將全面推動人工智慧應用AI+，並推動供應鏈自主化。這兩項重要政策，對於在陸投資的台灣企業而言，究竟是商機還是威脅，恐怕因人而異。如果是商機，那將是不世出的龐大利益，如果是威脅，則必將致命。

美國對中國技術封鎖，特別是在半導體和先進封裝領域，意味著台灣企業如台積電可能面臨來自美國壓力，要求限制或停止向中國市場供應關鍵技術和產品，對台灣企業業務和收入造成影響。

中國是台灣最大貿易夥伴，而美國也是重要貿易夥伴和安全支持者。美中科技戰加劇可能迫使台灣在這兩個經濟巨頭間做出選擇，這種情況對台灣來說極具挑戰性。若中國對美國企業如英特爾、微軟、戴爾等反制措施增加，台灣企業可能因供應鏈中斷而面臨壓力。

面對外部壓力，中國加速科技自主和創新步伐，可能激發中國內部創新潛力，長期來看對台灣企業構成競爭威脅。中國「去美化」行動，包括放棄美國軟件工具和技術，將迫使台企重新評估在中國業務策略，尋找新的商業模式或合作夥伴。

值得特別注意的是數位人民幣的發展，隨著中國加快數位人民幣推進，並拉攏沙烏地阿拉伯、巴西、印度、南非等金磚國家，可能對未來國際金融體系產生影響。台灣企業需要準備接受和適應數位法定貨幣（CBDC），這不僅是技術問題，也涉及到法律和規範。

兩大之間難為小，台灣應該重視自我利益，不該因為政治原因放棄經濟自主性。台灣企業現階段最該防範的，避免成為兩強相爭中的犧牲品。