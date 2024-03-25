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聯合報黑白集／協尋奇蹟麵包店

聯合報／ 黑白集
經濟部調漲電價，舉例烘焙坊1天只會增加2元電費，挨轟比扯鈴還扯，立委傅崐萁貼出尋店啟示：哪家麵包店電費1天只會多2元？（圖／傅崐萁臉書）
經濟部調漲電價，舉例烘焙坊1天只會增加2元電費，挨轟比扯鈴還扯，立委傅崐萁貼出尋店啟示：哪家麵包店電費1天只會多2元？（圖／傅崐萁臉書）

電價審議委員會拍板電價平均漲十一％，幅度驚人。但經濟部舉例說明，卻稱北部某烘焙連鎖店每日僅增兩元電費，言下之意衝擊極微。藍委傅崐萁為此在臉書發文，呼籲全民「協尋」這家麵包店，要看看它如何創造兩元的省電奇蹟。

傅崐萁說，一台烤箱每月要耗電三百度，冰箱要六、七百度，加上攪拌機、冷氣、照明等，很難想像一家麵包店如經濟部所說每月用電在七百度以下。他諷刺說，要不是這店已不營業，否則就是自備核子反應爐。第二天，台電被迫揭曉答案稱「真有這家店」，只不過它是只賣麵包的門市店，根本沒烤箱；若有烘焙設備者，每月電費將增加上萬元。

台電回應，原試算案例為北部連鎖烘焙坊某門市，該分店無烘烤設備等同每日電費增加約2元，若改以具烘焙設備的麵包店分店案例試算，等同每日電費增加約10個麵包銷售額。 示意圖／ingiimage
台電回應，原試算案例為北部連鎖烘焙坊某門市，該分店無烘烤設備等同每日電費增加約2元，若改以具烘焙設備的麵包店分店案例試算，等同每日電費增加約10個麵包銷售額。 示意圖／ingiimage

這種真相，能算真相嗎？原來，創造「兩元奇蹟」的並不是麵包店，而是經濟部。身為最高經濟決策部門，經濟部不誠懇面對電價上漲的擴散效應，卻把一家門市謊稱為「麵包店」，這是哪門子決策範例？這次電價調漲，全台一千兩百多萬用戶都受衝擊，政府卻刻意舉個怪怪的例子來騙百姓，以為大家就會好過一點嗎？

台鐵、高鐵已都傳出要漲票價，尤其北捷，電費占營運成本的十三％，卻未獲補貼。閣揆陳建仁對此也只冷回，捷運是地方政府的事，要漲票價「沒有正當性」。但是，政府把能源政策搞得這麼離譜，台電漲價的正當性又在哪裡？

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