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聯合報黑白集／如果港府說別去台灣了

聯合報／ 黑白集
香港立法會通過基本法23條，3月23日生效，被解讀凡曾批評過中國大陸，皆可能受法律制裁。交通部長王國材今說，若真有類似行為，民眾便不要去了。圖／聯合報系資料照片
香港立法會通過基本法23條，3月23日生效，被解讀凡曾批評過中國大陸，皆可能受法律制裁。交通部長王國材今說，若真有類似行為，民眾便不要去了。圖／聯合報系資料照片

香港立法會通過基本法廿三條，民進黨政府似乎從大選賣不動芒果乾的失落中「滿血復活」，國安局長示警赴港風險增，交通部長更直言凡批評過中國大陸就「不要去了」。但旅遊業者普遍叫苦。

當年開放老兵返鄉探親，許多榮民擔心身上「消滅共匪」、「殺朱拔毛」的刺青會出事，紛紛再次忍痛去除這些忠貞的印記。不過，老兵到大陸才發現多慮了，最後還是「相逢一笑泯恩仇」的團圓結局。

面對基本法廿三條，過去對大陸的批評彷彿除不去的刺青，蔡政府乾脆叫民眾不要去了。但這是最不負責任的作法。兩岸台港民間交流密切，民眾赴港不只是旅遊，更可能因公因商因學或過境。政府應與陸、港釐清法規內容與界線，現在溝通無門，只好兩手一攤，不顧旅遊業者生計，也無法保障民眾安全。

然而，比較基本法第廿三條與蔡政府強推的反滲透法，卻清晰呈現相同的統治邏輯。第廿三條是否真如綠營所言「批港府即可能被抓」，還沒人知道，但反滲透法被質疑的定義籠統、寒蟬效應等，早已是台灣現在進行式，成為檢警調威嚇人民的利器。

想想蔡政府炒作王立強案向心夫婦的司法奇幻旅程，如果港府以台灣國安法、反滲透法等入罪無數，籲港民「別去台灣」，傷的豈止是台灣形象，更是台港人民情誼啊。

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