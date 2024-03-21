聯合報黑白集／陳建仁真懂被騙滋味？

傳說的AI專家、國民黨新科立委葛如鈞，現身立院總質詢。他放了兩段影片，請閣揆陳建仁指認哪一段是AI生成？哪一段是真人？陳建仁端詳片刻，答稱他認為右邊的影片比較像真的。未料，葛如鈞說：兩段影片都是AI生成。這讓陳建仁當場崩潰，他怒目圓睜開罵：「你做圈套騙我，這樣有意義嗎？你就是詐騙者！」

陳建仁太激動了。立院詢答又不是益智遊戲，也不是科舉考試，更不是法庭應訊；答錯就答錯，有必要這麼崩潰嗎？再說，葛如鈞的質詢，目的就是要凸顯詐騙以假亂真的問題。但蔡政府教給全民的防詐守則，卻是「不接、不聽、不點、不傳、不信」的五不口訣，叫大家關閉手機即時通訊功能，這根本無法阻詐。

陳建仁只答錯一個題目，就自覺被騙，當場變臉開罵。相較之下，台灣一年詐騙案件三萬多件，詐騙金額高達七百億元，那些被騙而賠上可觀金錢的民眾，要向誰開罵？再說，閣揆分不清AI的真偽，也不是什麼可恥的事。重點在，政府若連目前猖獗的真人詐騙都防堵不住，俟歹徒更上層樓學會AI詐騙技術，受害者豈不是更將哀鴻遍野！

陳建仁自覺被騙了，但他真懂被騙的感覺嗎？那種長年積蓄被詐一空的痛心，和熱血投資卻成泡影的絕望。要有這種同理心，才知道自己錯過多少民眾期待。