聯合報社論／蔡總統八年能源轉型，以大漲電價回敬全民

蔡總統即將卸任，其政績留待蓋棺論定，但政府官員已忙不迭稱頌她超越馬政府。撇開兩岸關係惡化、官箴敗壞等問題不談，蔡總統著力最深的能源轉型政策，卻是在缺電、漲價及官商勾結的憂懼中作收，這點她絕對「超越」前朝。蔡英文任內電價已上漲廿二％，加上四月的大漲，累計漲幅預計超過三成，遠高於馬政府的十八％，每度甚至將突破八元。蔡總統曾承諾電價不會上漲，她撕毀了承諾。

馬政府任內引發嚴重民怨的，就是油電雙漲，這也是蔡英文當年率民進黨打敗國民黨取得中央執政的關鍵。蔡總統的能源政策，主要在廢除核能而提升綠能及天然氣；實施前，各界即認為此一政策的可行性有問題，勢必帶來電價上漲、供電不穩與碳排不力的副作用。很不幸地，三項預言都成真，不但電價驚驚漲，並出現三次無預警全國性大停電，減碳努力也被國際組織列為全球倒數。問題是，錯誤的政策不會隨蔡總統卸任而改弦更張，而將在未來多年繼續影響台灣的經濟與民生。

對於能源政策的缺失，蔡政府八年來一直以「報喜不報憂」的詭辯應對，更可議的是綠營不時散布假訊息。例如，蔡總統上任後不久，即否認她說過「電價不會上漲」，而是說「電價不會大幅上漲」。去年電價大漲後，蔡政府無法再為「電價不會大幅上漲」圓謊，改由側翼散布「馬政府電價漲幅更高」的錯假消息。事實上，馬政府任內電價累計漲幅僅十八％，低於蔡政府任內調幅；其間，馬政府還依電價公式「三度調降」電價，蔡政府卻棄公式於不顧，從未調降。更須一提的是，當年馬政府油電雙漲，是接收了扁政府長期「油電凍漲」的爛攤子；而馬政府在卸任前一個月，還調低電價九％，等於留給蔡政府一份大禮。

面對下月的電價大漲，蔡政府宣稱是俄烏戰爭引發國際能源價格大漲所致，不承認自己的能源政策有問題。國際能源價格大漲只是局部的事實，但蔡政府堅持廢核而訂出錯誤的能源配比，才是電價上漲主因。蔡政府堅持在二○二五年廢核，但廢核留下的二成供電缺口，卻要用昂貴的綠能和天然氣取代，勢必推升電價。如果蔡英文當年放下「非核」的執念，設法推動現有核電廠延役，甚至讓核四一號機解封運轉，在兩成核能供電的幫助下，台灣今天面對的電價成本壓力和減碳課題絕對要輕鬆得多。

蔡政府能源政策的另一錯誤，是前六年刻意「凍漲」電價達十一次之多，完全不尊重電價公式的客觀性。那十一次凍漲，多半集中在蔡政府施政滿意度低迷，以及面臨選舉壓力之際，利用凍漲電價來紓減民怨的壓力，也因而使國內電價無法及時反映國際能源價格。直到台電不堪虧損，近兩年才放手讓電價上漲；這偌大的調幅，積累的正是蔡政府過去的不當干預。正因蔡政府屢次政治干預電價，又耗盡電價平穩基金，如今不但政府要用預算補貼台電，電價還要大幅調漲，等於剝了全民兩次皮。

蔡總統的能源政策已確定有三項跳票：綠能占比未達標、減碳成績不達標、電價穩定與供電穩定不達標，可謂全民皆輸。最諷刺的是，那些與綠營交好的綠能業者，卻賺得盆豐缽滿。蔡總統卸任後，她留給全民的能源「遺產」，在核電全部退場後，國內七成的發電都是昂貴的天然氣與綠電，電價上漲的鬼魅將比現在更猖狂。正當通貨膨脹蠢動，下月的電價大漲將更推波助瀾，這就是總統回敬全民的大禮。