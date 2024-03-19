經濟日報社論／創新思維 發展都會觀光

新加坡日前邀來美國流行天后泰勒絲（Taylor Swift）演唱，並以重金補助，成為東京以外亞洲唯一的演唱地。雖然此獨家作法遭到相互競爭的鄰國領袖酸言，但創新思維和巨大獲利，成為媒體報導亮點，啟迪了不少城市領袖的思維。

泰勒絲去年在美國20個城市進行52場演唱，估計創造了50億美元經濟效益，超過50個國家的經濟生產（GDP），華爾街日報稱為「泰勒絲經濟學」。她的亞洲演唱會並不比美國遜色，以東京巨蛋四場演唱會為例，22萬張門票搶購一空，加上交通、食宿、衍生商品等收入，平均每位聽眾花費3.3萬元新台幣，產生經濟效益達72.2億元。而新加坡六場演唱會有30萬個座席，當地航班訂量遽增186%、飯店訂量暴增462%，估計創造158億元新台幣收益。新加坡政府補助每場300萬美元，才接近1億元新台幣，簡直就是「賺翻了」。

問題是，在東南亞地區，除了新加坡，哪個國家想得出這種「奇招」？

新加坡一心打造這個「無聊城市」為文化中心，泰勒絲演唱會只是諸多作為之一。多年前早已引進F1賽車，最近有英國搖滾天團「酷玩」和紅髮艾德演唱會；「瘋狂亞洲富豪」在星國拍攝揚名後，星國設立基金支持電影在該國取景。而香港在北京收緊控制後正走向衰退，泰國軍事政變後發展受限，馬來西亞也黨爭激烈，都提供了新加坡契機。但新加坡發展飽和，物價和工資高昂、法規嚴苛，其他國家不見得就沒有機會，完全看創意構想是否有足夠的競爭力。

和新加坡相比，台灣多數都會發展的創新政策已逐漸鈍化，少有令人驚艷的作為。近年來在台南、雙北、嘉義出現過的寶可夢尋寶活動，為景點和旅店帶來大量人潮，去年高雄64場演唱會帶來了百萬人次觀眾、八成旅館住房率和23億元經濟效益，都創造了顯著商機。其他各縣市以活動帶來商機的模式，基本上都已定型化，無法額外帶來民眾的新鮮感。我們負責的官員經常出國考察，但外國一些具啟發性的創意活動，卻很少被引進國內，顯示官僚體系的能力已逐漸弱化。

除上述新加坡獨占演唱會的創意，是國內難以想像之外，馬來西亞在怡保和檳城擁有許多極具特色的壁畫和鐵線畫，既有高度藝術價值，又凸顯城市發展的各種特色，成為吸引觀光客的重要魅力；其製作成本也不高，對嚴重缺乏城市藝術的台灣都會而言，是值得參考的創意，但各地方政府迄未受到啟發。各縣市對活動或文創經濟，基本上是各搞各的，極少看到兩個以上縣市的合作，聯手推出串連性的活動來獲得「規模經濟」。個別推出活動或文創的結果，因能量微弱故效益有限。文化部和觀光署應可推出鼓勵縣市合作規劃的專案，帶動合作創新的風氣，創造一加一大於二的效果。

而國內各種節慶或特色活動，也多半流於「一次性」的模式，大量資源在活動之後都未能留下可持續發展的有形資產。例如，交通部補助各縣市製作元宵花燈的鉅額費用，若用來補助商店，打造該縣市的整條街道，成為極具特色的觀光街道或小區，即可讓補助資源轉化為持續性的觀光資產，而非目前像放煙火般節慶後就煙消雲散。近日媒體報導，以廈門為母港的「地中海號」陸籍郵輪，本月中旬首航日本石垣島；若基隆等港口夠積極爭取，也許就可來台停靠，增加港口城市的觀光客源。其實，以台灣優越的地理位置，深具優勢來爭取往來東北亞和東南亞的郵輪做中途停靠，值得負責單位主動積極去爭取。

台灣都會發展和鄰近競爭國家比較，已有相對遲緩的現象，應強化負責機構之能量，並發揮創意、打造旅遊誘因以迎頭趕上。