快訊

印地安泉女網／奪第4冠重返球后 謝淑薇復出不到1年寫傳奇

全英羽賽／身體不適影響跑動 戴資穎不敵馬琳止步4強

聽新聞
test
0:00 / 0:00

聯合報黑白集／遲刻魔迴力鏢

聯合報／ 黑白集
立法院15日質詢開天窗，因綠委陳亭妃改書面詢答，導致後面委員也未提早進場準備，而立法院長韓國瑜（上排右一）依序宣讀質詢名單後沒人到場，隨即宣布散會，整個過程不到10分鐘。引發綠委抗議。記者葉信菉／攝影
立法院15日質詢開天窗，因綠委陳亭妃改書面詢答，導致後面委員也未提早進場準備，而立法院長韓國瑜（上排右一）依序宣讀質詢名單後沒人到場，隨即宣布散會，整個過程不到10分鐘。引發綠委抗議。記者葉信菉／攝影

幾年前，時任高雄市長的韓國瑜因接見日本學者風波，日媒冠以「遲刻魔（遲到魔人）」，從此成為綠營批韓慣用詞。沒想到如今身為立院龍頭的韓國瑜守時依規辦事，竟反遭「遲刻魔」綠委嗆聲，真是錯亂價值！

總質詢首次出現立委缺席，遲到者各有理由，但立法院議事規則載明唱名三次不到即視為棄權，真沒什麼好硬拗的。離譜的是，六名綠委不僅不以遲到為恥，還直衝院長室抗議質詢權利「被沒收」，盡顯惡人先告狀嘴臉。

有人稱前院長游錫堃時期遇此情況會宣布「休息」，殊不知這根本是無視法規的和稀泥，也變相助長立院陋習橫流。新國會新氣象，若立委連最基本的守時依法都做不到，如何奢談國會改革？

尤其這次風波起因是民進黨陳亭妃臨時改為書面質詢，排其後的鍾佳濱也採書面質詢，導致接著的國民黨羅明才趕不及到場，後續唱名皆未在場，質詢草草結束。不堪的是八年來綠委自我矮化，動輒改書面質詢或縮短質詢，對行政部門護航放水，從未自省，如今遇韓國瑜按規矩走，反倒珍惜起質詢權來，還鬼扯韓「是不是要出去玩？去喝酒？」如此顛倒是非，不愧綠委本色。

綠委因遲到被沒收質詢，凸顯的正是不把監督權責當一回事，更把懶散誤事責任賴給認真守法者。這「遲刻魔」迴力鏢，既快且準！

社論

延伸閱讀

院會昨開天窗 蔡其昌經驗談：上屆若像韓國瑜一路唱名 藍委肯定抓狂

韓國瑜唱名3次喊院會休息引綠委抗議…質詢有望重來？傅崐萁這樣說

韓國瑜唱名沒人到喊休息！綠委提2字遭轟過太爽 開戰酸民「好好笑」

梅花專欄／質詢立委不盯場 怎還怪韓國瑜？

相關新聞

聯合報社論／反認知戰成扣帽戰，人民提心吊膽睡不好

國防部長邱國正在立法院答詢，民進黨立委沈伯洋要求定義認知戰、界定在地協力者，邱國正表示，要訂定標準很困難，不過，散布任何...

聯合報黑白集／遲刻魔迴力鏢

幾年前，時任高雄市長的韓國瑜因接見日本學者風波，日媒冠以「遲刻魔（遲到魔人）」，從此成為綠營批韓慣用詞。沒想到如今身為立...

經濟日報社論／鼓勵壯世代就業 多管齊下

中小企業發展條例中，若干透過租稅優惠以鼓勵中小企業增雇員工及加薪的條款，將於今年5月19日到期。為了擴大獎勵範圍，經濟部...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。