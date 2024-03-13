聯合報社論／胡搞與包庇：清點基隆東岸商場這池渾水

基隆市「東岸商場」經營權爭議從年初延燒至今，前、後市府和廠商各說各話，彷彿羅生門。但最關鍵的產權之爭，是非曲折已逐漸清晰。林右昌在擔任基隆市長時罔顧合約法令，中央原有機會導正卻坐視不理，是所有爭議根源。

基隆東岸商場引進民間廠商活化經營，確實帶來人潮與錢潮。但政府施政，講究的是「依法行政」，不能隨便踰越法律規定。東岸商場的經營權和產權混戰，也不能僅從「經濟效益」論斷是非。

東岸商場開發，始自基隆市府於二○一六年初與「大日開發」簽約，其標的僅限於興建「停車場」，期限五年。但大日開發隨即轉與ＮＥＴ（主富公司）簽約，合約竟長達十年，是違法的開始。其後，ＮＥＴ在停車場上增建二到四樓商場。這項合約的違規轉手，合約主體由停車場變成商場，時間由五年變成十年，在在是今天各種爭議的禍根源起。

檢視兩次合約內容，可謂疑點處處。首先，林右昌的市府團隊與大日公司簽約時，僅限「停車場」的經營，這是單純的「停車場委外案」，屬於《促參法》中的ＯＴ案。但大日換手由ＮＥＴ經營後，卻另加蓋商場，則變成以經營商場為主體，停車場成為附屬。「停車場委外案」變成「商場經營」，使ＯＴ案變成ＲＯＴ案，合法性顯然大有問題。

其次，基隆市府與大日的合約僅到二○二○年，但大日轉租給ＮＥＴ的期限卻到二○二五年。林右昌任內，為何對此顯不合理的轉租不聞不問？ＮＥＴ願出資興建商場，可能是以為握有十年長約；但它何以有把握一定會獲得續約，林右昌市府的角色則耐人尋味。

根據《促參法》，委外經營者若要轉租，須經政府同意。因此，林右昌市府對東岸商場轉租給ＮＥＴ，不會毫不知情。二○一六年林右昌多次主持會議，拍板同意ＮＥＴ的增建案，足見他對過程顯了然於胸。問題是，他並未修改及補正「大日」轉手「ＮＥＴ」的合約要件，以致迄今商場產權誰屬依舊不明。

促參法的「ＯＴ」（營運─轉移）模式，是業者在政府既有的公共建設上營運，營運期滿即將經營權交還政府。ＮＥＴ接手並增建後，雙方關係卻變成「ＲＯＴ」（增建–營運–轉移），業者出資增建、營運，營運期滿再將經營權還給政府。

基隆市政府究竟對「ＯＴ」變「ＲＯＴ」作了什麼裁示，林右昌迄未說清楚。根據議員的說法，當時市府官員對此變更確有疑義，曾去函請財政部促參司函釋；但促參司的回應，竟是「由地方首長依個案判斷」。由於上級包庇縱容，此案也就錯失導正的機會。

無論是ＯＴ或ＲＯＴ案，東岸停車場產權都屬於基隆市府，增建與否都不會使「市產變私產」。林右昌若第一時間將增建的商場產權登記在市府名下，不但於法有據，也是保全市產的必要作為。但他直到卸任均未辦理產權轉移，導致今天的紛爭難解。林市府是行政疏失，或圖利業者，是必須釐清的關鍵。

至於林右昌市府委託ＮＥＴ，對比謝國樑市府委託微風公司，兩者條件孰優孰劣，當然應受公評，也是外界監督謝市府作為是否合理合法的重點。但招商條件的優劣，比起此案的產權糾紛及委外合約變更，是枝節的問題，更不能把兩者混為一談。

事件演變至今，已成藍綠政治口水戰。在事態不明之際，蕭美琴即站隊ＮＥＴ，為「依法行政」做出最壞的示範。而為轉移焦點，爭端又有發展成「罷免戰」之勢。但無論如何，回歸法治就事論事，才是正辦。否則，類似的「地方胡搞、中央包庇」情事，將一再發生。