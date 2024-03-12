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聯合報黑白集／周處暴紅的啟示

聯合報／ 聯合報黑白集
「周處除三害」成為極少數在大陸叫好又叫座的台灣電影。新華社
「周處除三害」成為極少數在大陸叫好又叫座的台灣電影。新華社

去年在台上映時，票房、口碑平平的國片《周處除三害》，近日以黑馬之姿在對岸大放異彩。票房突破三億人民幣、評分節節攀升，劇情更成對岸熱議焦點。電影又「紅回台灣」，在串流平台高居榜首。《周處除三害》，已成「現象級」電影。

三億人民幣的票房，是台片在大陸票房的歷史第三，且可能再躍升第二。更令人驚奇的是，《周處除三害》是社會寫實片，有大量敏感暴力、血腥和宗教情節，與過去國片在大陸主流的「小清新」大相逕庭。也難怪，兩岸都以「黑馬」形容。

過去國片在大陸，鮮有類似題材叫好叫座。其間，除成本、過審考量，就是過於強調「台灣本土色彩」，與對岸觀眾產生隔閡。在此背景下，《周處除三害》能為國片殺出一條血路，更顯難能可貴。也為兩岸電影人未來選材，提供全新思考點。

《周處除三害》採用中國歷史典故，講台灣的故事；幕前幕後的主力，是台港聯軍。雖是黑道殺手的故事，卻牽涉社會、宗教、心理等層面，甚至帶有政治意涵。能讓不同觀眾，跨越文化及意識形態隔閡，觀影後獲得滿足，或許這就是《周處除三害》成功的祕訣。

近年在「反中」情結下，「中國因素」被刻意降低、醜化。《周處除三害》暴紅，不是曇花一現，而能真正為華人電影合作開創新頁。

社論

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