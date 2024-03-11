聽新聞
test
0:00 / 0:00
聯合報黑白集／中央不領導，讓地方來
蘇丹紅流竄全台，行政院從食藥署到食安辧公室都在打哈哈，甚至提油救火，讓問題愈燒愈大。相形之下，地方衛生局並肩作戰聯合稽查，不斷揪出不合格廠商及添加物，成績亮眼。這麼一比，中央政府的效能，立馬被地方政府比了下去，顏面掃地。
蔡政府八年，衛福部作威作福，官腔官調，不可一世。俟問題發生，才發現它百無一用，邊境管理無方是它，延宕處理也是它。更糟的是，食安辧非但未發揮整合功能，主任許輔還拿咖啡與茶和蘇丹紅相提並論；想要欺騙人民，卻是搬石頭砸腳。這種無責任感又不敬業的官，三兩下就被民間醫學專家拆穿，還是趕快下台吧！
中央輸給地方的，還不止這些。眼看著蘇丹紅遍地燎原，要如何避免民眾誤食而損害健康，中央政府根本束手無策。倒是藍營執政縣市率先串聯發起校園午餐禁用辣椒粉和咖哩，從學生團膳做起；綠營執政縣市原本還在觀望，但眼見事態不斷擴大，次日也都跟進了。
這種「中央不如地方」的現象，並非偶發。蔡政府官員多年來散漫慣了，以為光憑大內宣和網軍側翼，就能呼風喚雨操控民意。然而，形象包裝是一時的，當行政部門服務人民的功能一落千丈，螺絲掉滿地，久而久之，還是會被民眾看破手腳。
中央若不想領導，那就換地方來領導吧！
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言