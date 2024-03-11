聯合報社論／民主老店美國，為何重演川普對拜登歹戲？

在三月五日的「超級星期二」之後，美國總統大選大勢底定。前總統川普從一月的愛荷華州黨員大會開始，除了華盛頓特區和佛蒙特州外，其他各地都取得了勝利，黨內僅剩的競爭者、駐聯合國前大使海理六日已宣布退選；而在民主黨的初選中，由於沒有競爭者，挑戰連任的拜登在絕大部分地區都以超過八成的壓倒性得票率獲勝。十一月，美國選民將再度就川普或拜登做出選擇。

從民調上看，大部分的美國人都不希望這次還是川普和拜登兩位老先生的對決，不願意拜登再選的有六成五，甚至還超過不願意川普參選的六成；而無論是全國性民調，或是六個關鍵的搖擺州，川普的贏面似乎比拜登還是要大一些。

拜登已是八十二歲老翁，上任三年多來，幾乎每天都說錯話，他曾把川普說成現任總統、稱呼習近平為鄧小平，稱南韓總統尹錫悅是前任的文在寅，幕僚必須在提詞卡上註明提醒；川普雖然只比拜登年輕四歲，但是卻沒有給人「恍神老人」的感覺。

川普的問題在選民認為他狡詐，個性善變，常有暴躁不穩定言行。任何首長只要不順他的意就換人，川普任內的國防部長艾斯培、國安顧問波頓都出書批評他不適任總統。最大的問題是川普身上有四件大案，高達九十一項指控罪名，敗訴所帶來的財務負擔將非常嚴重；川普企業的貸款詐欺案如果成立，將有四億多美元的罰款，其他各種官司的律師費已達五千五百萬美元，後續還需數千萬元，即使官司不構成障礙，恐怕川普選下去會有財務危機。

未來的變數，首先是今年經濟是否真能讓選民有感，雖然總體經濟數字亮麗，但是一般人仍感到通膨的壓力；其次是邊境的非法移民，尤其是民主黨的地方州政府與聯邦政府過於寬鬆，民眾擔心社會福利與治安將受到衝擊，選民似乎也認為川普這兩方面會做得更好些。

超級星期二之後， 川普在佛羅里達州海湖莊園發表演講稱，拜登是「我們國家歷史上最糟糕的總統」，並將兩人的政策進行了對比，宣稱自己領導下的美國更好，「如果我們輸掉選舉，我們這個國家將不復存在」。拜登也不甘示弱，在七日對國會的年度國情咨文中，攻勢凌厲，口齒清晰，更能即興回擊現場共和黨議員的駁斥，顯示自己年老並不昏庸。拜登左右開弓，駁斥「我的前任」與共和黨，直接訴諸選民要為美國民主做出明智票決。

但拜登的問題，不僅是年齡、經濟，還有外交政策。雖然拜登很小心地沒有派兵參加國際正進行中的兩場戰爭，但是美國選民對援助烏克蘭的支持愈來愈少；最致命的是加薩戰爭，民主黨內的年輕選民對拜登政府偏以色列的政策不滿。

美國是全球霸權，總統的決策影響世界每個國家，拜登的生理與心理狀況未來四年內如果惡化，他所做的決定是否明智，如何設置安全緩衝，都令人關切；而如果真的中途換人，世界又要重新適應。但川普可能勝選，更讓全球擔心。從歐洲到亞洲，大家都在為川普可能的第二任做避險的準備，拜登政府現在的承諾，沒有人相信到了明年川普就任時會繼續有效，而俄羅斯的普亭和以色列的內唐亞胡都在硬撐，等自己的朋友川普上台。

四年前的美國總統選舉以及其後的國會圍攻暴動，並沒有給美國帶來教訓，大家擔心美國正在錯誤方向上，單單靠民主的機制無法自我矯正。明明知道這兩個候選人，一個太老，一個太狂，卻阻止不了噩夢再度重現，還是川普對上拜登。