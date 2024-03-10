聯合報黑白集／馬維拉與咖啡茶

蘇丹紅食安危機延燒，整個食品產業鏈都遭波及。政府無能，人民無奈。但行政院食安辦主任許輔竟然安慰民眾說，根據國際癌症研究中心分類，蘇丹紅和咖啡、茶同列第三級，代表可能致癌，但尚無法證實會致癌。食安辦把工業染料等同合法飲品，讓社會譁然，藍綠齊轟。

事實上，政府早在二○一八年就發現蘇丹紅滲入食品鏈問題，當時除宣布對孔雀綠等十三種化學物質展開稽查，並新增公告蘇丹紅等十六種。如今食安辦官員卻稱與茶、咖啡「同級」，玩弄人民嗎？

既然有紅有綠，顯見政府非「色盲」。但以蘇丹紅為例，食藥署雖一月底於邊境檢驗時驗出進口辣椒粉摻入，卻無法遏止流竄。閣揆陳建仁原稱食安事件已由馬政府系統性轉為蔡政府個案性事件，現在也不得不承認這是系統性事件。

更甚者，還有業者涉嫌變造ＳＧＳ公司檢測報告，顯然就算消費者深具食安意識驗證文件也可能被騙；最新爆出的還有業者以人頭公司形成溯源斷鏈。當商家張貼的檢測認證、政府喊得震天價響的溯源及標示機制，比「參考用」還沒保障，也等於宣告台灣歷經多次食安教訓建立的食安網破功。

食安事件，閣揆能馬維拉，官員就瞎扯咖啡茶，但製造無謂恐慌，農民與業者無辜中彈，有這樣的政府和食安辦，人民會有食安嗎？