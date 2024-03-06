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聯合報黑白集／綠委監督哪個院長？

聯合報／ 聯合報黑白集
立法院進行第11屆第1會期第一次會議時，新院長韓國瑜（右）主持院會，秘書長周萬來（左）輔助新院長上手議事規則。圖／聯合報系資料照片
立法院進行第11屆第1會期第一次會議時，新院長韓國瑜（右）主持院會，秘書長周萬來（左）輔助新院長上手議事規則。圖／聯合報系資料照片

韓國瑜成為立法院長，綠媒和綠委緊盯。他謹言慎行，深怕禍從口出，也擔心禍從口入。那天出席工商總會春酒，他端起茶杯，喝到的竟是摻有威士忌的熱茶，錯愕地換回熱茶。指控韓國瑜貪杯誤事的綠委，這回白操心了；人家滴酒不沾，誤飲還當眾吐掉。要問的是：是不是有人在惡搞？

綠委橡皮圖章當久了，只懂得護航行政院，幫官不幫民。至今仍未意識到新國會、新形勢，每天竟在立法院替執政黨看門，目光對準韓國瑜，宣稱「替台灣人看緊韓國瑜」。

一開議，林楚茵便抹黑韓院長偷懶不上班；黑韓大將黃捷和徐巧芯拉扯，也嗆韓國瑜放任藍營杯葛議事。ＡＩＴ處長孫曉雅來訪，黃捷渲染韓國瑜搭女士肩臂很不莊重；她忘了，游錫堃從背後環抱贈勳捷克女議長才嚇人。綠營欲阻撓韓國瑜國會外交，一口氣成立廿多個聯誼會；郭國文稱怕韓國瑜「親中」損壞外交果實，真是杞人！

韓國瑜承諾監督政府，綠委卻直接監管他，把國會變黑韓秀場。韓國瑜聲量輾壓朝野，幾蓋過在野黨問政表現。藍白必須加油，以免被綠營藉韓「卸力」。

立委該監督的是行政院的施政，綠委卻賣力監督立法院長。這麼奇怪的政治定位，不怕有負選民所託嗎？也許下一次，選民要讓民進黨敗得更徹底一點，綠委才會明白自己職責所在。

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