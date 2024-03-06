聯合報社論／短視與無章：桃機塞機與微罪記點的反覆

桃園國際機場因南跑道歲修，僅剩北跑道起降，造成航班大亂，有的飛機飛不上去，有的飛機降不下來。跑道歲修是例行作業，並非突發事件，竟能釀成國門之亂，簡直是不可原諒的低級錯誤。近來同樣引發強大民怨的，還有交通違規微罪記點制的反覆，從空中到陸地的連環政策失誤，癥結都在交通部的短視守舊與散漫無章，才會導致民怨爆棚。

機場跑道維修作業行之有年，為何這次衝擊特別大？桃機公司和交通部均坦言，這次歲修工程較大，相關單位「未能意識」交通量問題，導致「超乎預期」的延誤。簡言之，就是「沒想到」。然而，飛機跑道跟道路維修不同，道路車流量僅能憑經驗法則預估，而航班都是固定；桃機拍板歲修計畫時，卻未對這些可控因素進行調度安排，卻只是開開會、發發通告，就袖手以待。

桃機稱，挑了春節結束後、航勤量較低時段，執行歲修。誰料，跑道封閉首日就碰上二二八出國返台民眾的收假日，卻未讓航空公司事先通知旅客，致使波及幅度加大。這不是散漫，是什麼？

此事更凸顯，桃機的設備早已不敷使用，卻毫無備案。延宕多年的第三跑道，竟直到去年才發包，要到八年後才能完工。亦即，這段時間只要南、北跑道任何一個進行歲修，即會再出現相同亂象。疫情期間，許多國家都利用機場運量低檔進行軟、硬體改善，香港赤鱲角機場啟用了第三跑道、新加坡樟宜機場全面翻修並擴建第二航廈，去年十一月啟用後更迅速成為打卡熱點。反觀台灣，蔡政府還耽溺於「防疫模範生」的虛幻光環，國門緊閉，誰還記得桃機需要更新？

蔡政府對桃機的漫不經心，從人事任命更可見一斑。二○二○年二月，桃機公司董事長即由當時民航局長林國顯兼任，這一代理，竟長達三年。諷刺的是，還成為任期最久的桃機董座。一個攸關國家競爭力的重要職務，居然長期由官員「斜槓」擔任，直到去年三月才有正式人選。但接任者卻是前一年才因「三○三全台大停電」事件下台且不具交通資歷的台電前董事長楊偉甫，當時即被嘲諷「出包愈大、官愈穩」，果然不到一年就出大包。足見，蔡政府施政只在乎內外宣效果，不重專業只重政治，桃機國際排名的節節敗退，也只是剛好而已。

除了空中交通大亂，地面交通同樣備受爭議。為求快速洗刷「行人地獄」惡名，交通部修法擴大違規記點及檢舉項目，一年內記十二點吊照兩個月，兩年內扣照兩次再違規記點則吊銷駕照。新制於去年六月倉促上路後，卻因欠缺配套，紅、黃線畫設皆未調整，導致許多職業駕駛擔心因遭吊銷駕照失去生計權，而群起抗議。交通部於是在去年十一月暫緩記點至今年六月，但併排違停仍記點，職業駕駛反彈不減，連賴清德在競選期間都極為關切。也因此，交通部不久前再宣布，擬一二○○元以下微罪不記點。如此，規則一再變動，也引發行人路權團體抗議。

政策朝令夕改，主要源自交通部便宜行事，不設法從道路工程改善行人步行環境，只想透過嚴刑峻法產生嚇阻效果。日前彰化伸港三姊弟車禍，正是典型例子。該路口雖有標誌標線，徒有漫長的斑馬線，卻無行人庇護島，而該路段正是交通部公路局管轄的省道。這也印證，交通部的道安只剩口號，無法對症下藥，也難怪悲劇不斷。

從空中到地面的交通災難連連，看守內閣的不適任官員，何止唐鳳、陳耀祥及管碧玲區區幾人？