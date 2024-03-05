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聯合報黑白集／大巨蛋丟誰的臉？

聯合報／ 黑白集
台北大巨蛋現場湧進三萬○八九○人觀戰，僅次於前天第一戰，兩戰總計吸引六萬八七八○人次朝聖，在台灣棒球創下難得紀錄。記者侯永全／攝影
台北大巨蛋現場湧進三萬○八九○人觀戰，僅次於前天第一戰，兩戰總計吸引六萬八七八○人次朝聖，在台灣棒球創下難得紀錄。記者侯永全／攝影

日職「讀賣巨人」成軍九十周年，到台北大巨蛋與中信兄弟、樂天桃猿進行交流戰，兩天近七萬人進場，打破台灣棒球史紀錄。更具意義的是，棒球迷等待三十年的「大巨蛋」，終於以近乎「完全體」的姿態展現在國人面前。

歷經去年驗收、核照、壓力測試賽，以及僅開放一萬六千餘觀眾的亞錦賽，再到近兩場職棒交流賽，球場運作仍有不少應改進之處。例如漏水、動線規畫，都是不應出現的問題。但整體而言，堪稱「瑕不掩瑜」。

這些小瑕疵，在民進黨民代口中，卻被說成「家醜傳千里」、「讓巨人看笑話」、「丟臉丟到國際」。事實上，巨人隊球員和教練對場地都相當讚美，是誰丟臉到國際？說穿了，將大巨蛋醜化至斯，民進黨民代的心情，恐怕是自己沾不上光的酸葡萄心理吧！

台北大巨蛋命運多舛，主要是歸因於「人禍」。從動念到動工，即耗費廿年；原預期二○一七年世大運前啟用，但柯文哲就任台北市長讓風雲變色。包括指控是「五大弊案之首」，又造假模擬疏散影片，悍然下令停工。其後又逢蔡政府刁難，這一拖，便是八年。

若說大巨蛋真有什麼丟臉、笑話之處，中央和地方聯手卡蛋，才是真笑話、真丟臉。大巨蛋未來運作，需要全民一起嚴加監督；誰若還想政治操作，丟臉的就是自己了。

社論

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