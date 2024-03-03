經濟日報社論／解決少子化 友善女性工作環境

為說明高房價不是近來少子化的主因，內政部2月23日以新聞稿指出，30至49歲青壯年無自用房者，其生育率高於同年齡層有自用房者。不過，長期來看，經濟成長帶動高學歷青壯年晚婚、晚育是少子化更重要的因素。

內政部的新聞稿來自其「內政大數據簡析，國安危機─少子化浪潮」的專題報告。該報告顯示，青壯年無自用房者的生育率58.4%，高於同年齡層生育前有自用房者的40.3％。不過，由該報告的下列相關性數據也可獲得相同結論：相對無大專學歷的青壯年，比更高學歷的青壯年更加晚婚、睌育、少生子女，且更可能在婚前擁有自用房。

高房價是否造成少子化，取決於其對下列兩類夫婦影響的加總效果：（1）生育前無自用房者；及（2）生育前有自用房者。首先，從內政部新聞稿的數據，可以計算出已結婚有自住房的青壯年夫婦中，有四成是生育子女後才擁有自住房，也就是屬於第1類夫婦。這類夫婦在考慮是否生小孩時，會同時考慮是否需購買自用房，而高房價則會降低其生小孩的誘因。其次，房地產增值的財富效果，會促使第2類夫婦更願意生小孩。內政部的資料顯示，後項效果超過前項效果，導致高房價提高生育率。例如，在國內房價處於高峰的1989年及2014年，隔一年的生育率即提升。相對的，在國內房價處於谷底的2004年及2017年，隔一年生育率即下降。

內政部的報告並未解釋我國長期間生育率為何逐漸下降。不過，1992年諾貝爾經濟學獎得主蓋瑞．貝克（Gary S. Becker）在1960年所發表的《出生率的經濟分析》一文，即已預期今日高所得國家的少子化問題。貝克教授把小孩視為父母的耐久性消費財，並以「成本─效益」分析解釋出生率的變化。

他認為，出生率決定於生育小孩的效益以及總成本之間的取捨；而總成本包括生育小孩的直接成本，以及父母因而放棄工作機會的間接成本。小孩長大成人後，在農業社會是重要勞動力。因此，農業社會的家庭生育小孩的效益高於現代社會的家庭。反觀現代社會的家庭，為了培植小孩接受高等教育，父母親必須付出的教育及日常生活的直接成本，甚至必須放棄全職工作機會的間接成本，都高於農業社會的家庭。因此，由農業社會轉型到現代社會，會導致夫妻生育小孩的效益漸減，但總成本則漸增，因而父母親會從過去農業社會重視小孩的數量，轉變為現代社會更重視小孩的品質。

由於父母親大專以上學歷者的家庭，平均養育子女的數目低於其他家庭。因此，少子化不但意味著未來勞動力數量減少，也意味著平均品質可能無法提升。為改善這些問題，政府必須從降低生育子女的總成本著手。不過，目前政府大多只執行降低生育子女直接成本的政策；例如，提高育兒津貼、12年義務教育變成完全免學費，以及增加對大專生學費及房租的補貼等。反觀政府對降低生育子女間接成本的政策則著墨不多。而這方面，去年諾貝爾經濟學獎得主高爾丁（Claudia Goldin）的建議具啟發性。她認為，雇主提供更具彈性的工作環境，可縮小男女薪資差距。而她的這個建議，對提升女性生育率助益也很大。例如，北歐國家在2021年時，每位婦女的生育率為1.4-1.8人，而女性每周工作時數低於30小時的部分工時人數，占女性就業人數的比率都在17％以上。

相對地，國發會預期我國2025年時，婦女的生育率僅0.95人，而目前我國女性的部分工時人數占比僅5%。因此，未來對於雇主不管是提供全職女性更多彈性工時的選擇，或提供部分工時女性更多的工作機會，政府皆宜增加獎勵，以減輕少子化的負面衝擊。