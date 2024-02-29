聯合報社論／大法官釋憲廢死，是小英送賴清德的大禮

幾乎在同一時間，美國聯邦最高法院拒絕受理暫停阿拉巴馬州死刑犯的處決，日本京都地院判決造成卅六死的縱火案凶手死刑，我國最高法院對釀成四十六死的城中城縱火者則僅處以無期徒刑。也是同時，我大法官決定受理死刑是否違憲案，並將開庭辯論時間訂在新舊總統交接前夕。值得玩味的是，釋憲結果出爐卻是在新總統上任後，可以說，這就是蔡英文送給賴清德的就職大禮。

蔡政府中不少是主張廢除死刑的法律人，或曾參與搶救死囚的社運人士，蔡總統提名的多位大法官都曾公開支持廢死。去年法界即盛傳，大法官要在大選後、新總統就職前處理廢死的爭議。果然，選後不久，大法官即宣布在四月廿三日舉行言詞辯論庭，就卅七名死囚聲請死刑是否違憲案進行辯論。

依《憲法訴訟法》規定，辯論後三個月內，必須做出判決，最多可延長兩個月。亦即，無論大法官在七月或九月公布結果，都在幫新手總統賴清德清理憲政障礙。

可議的是，有五名蔡英文提名的大法官，今年十一月任期屆滿，應由賴清德提名新人選。但這些主張廢死的大法官，和聲稱要與蔡總統「同進退」並已陸續開始辭行的院長許宗力，卻選擇在屆退前夕敲定死刑存廢，其結果自不難預料。而其後果，則要由全民承擔，包括八成八反對廢死的民眾。

大法官羅列的辯論爭點包括：死刑是否違憲，有無取代死刑的制裁手段或其他配套，適用死刑犯罪類型是否應限縮，死刑審判過程及宣判後應有哪些配套才符合憲法正當程序的要求等。由此，幾可預料，其判決不是直接宣告死刑違憲，也會要求死刑判決程序應有更多配套，乃至臚列長篇立法指導。不論結果為何，目前卅七名待槍決的死囚，都可望獲得重新審理，也有機會重返社會。

台灣死刑存廢問題已長達數十年。民進黨黨綱行動綱領即包括要廢除死刑，陳水扁上任時便宣示推動廢死，其法務部長陳定南更宣稱要在三年內廢除死刑。陳水扁任內未能兌現廢死承諾，但透過修法讓每年判死案件大減，更訂出死囚槍決前的再審核規定。馬英九任內，法務部長王清峰因拒絕執行死刑而去職，接任者迅速批准槍決令以平民怨。蔡政府任內，法務部長邱太三因拒配合民間要求執行死刑等因素請辭；接任的蔡清祥，上任四十六天後批准蔡政府首分死囚執行令，第二次批准執行在二○二○年四月，對象為在除夕夜縱火燒死親生父母等六名親人的翁仁賢。

亦即，我國已近四年未執行死刑，最高法院更連續三年「零死刑定讞」判決。人權團體透過為死囚不斷聲請非常上訴、再審、釋憲等方式，技術性擱置死囚槍決，達到邁向實質廢死的目標。但蔡政府以拖待變，卻怠於規畫配套措施，已有三名死囚在此期間死於獄中。

蔡總統八年前的就職演說高調稱，「我們的司法已經失去人民信任」、「我們的社會安全網還有很多破洞」，因司法不被人民信任、無法有效打擊犯罪，失去正義最後一道防線功能。她還說，司法必須回應人民的需求、司法改革是要全民參與的改革。然而，台灣有八成八的民意反對廢死，她卻毫不在意這項民意。

那麼多民眾反對廢死，主要在於治安欠佳，社會倫理又日漸敗壞，凶殘刑案層出不窮。蔡英文任內無法提升人民對司法的信賴，原因在此。她所提名的大法官，有三人要迴避這次釋憲，等於七名大法官即可定奪我國死刑存廢，他們會考慮國民的感情嗎？