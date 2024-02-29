經濟日報社論／冷靜看待台積熊本廠開幕

台積電熊本廠JASM在2月24日盛大開幕，除了日本經濟產業大臣齋藤健、防衛大臣木原稔等重量級閣員到場祝賀外，首相岸田文雄也以預錄影片方式在開幕式致詞。日本媒體形容JASM是「繼明治維新以來迎接的另一個黎明」。

日媒的歡慶氣氛也傳到國內，台灣輿論一片慶賀之聲，畢竟從來沒有台灣企業在日本開廠，有過如此VIP等級的對待。有資深媒體人說，台灣的產業界過去都是從日本移轉過時科技，從大同電鍋到液晶面板都是如此，但JASM卻是台灣企業引領日企也不會的先進半導體生產。

的確JASM是台灣產業界的驕傲；但是我們也應該關切，日本正在舉全國之力，直攻最先端半導體工廠。日本政府用力補貼的半導體企業Rapidus，預計2025年試產2奈米晶片，2027年初進入量產。

如果Rapidus的計畫一切順利，日本半導體製造業與台灣的技術落差，會由十數年減少為數年。如果當日本的邏輯晶片製造實力，進步到跟南韓一般，台灣半導體製造的領先地位就岌岌可危了。

雖然目前日本半導體製造的實力落後，還停留在成熟製程的40奈米；但是日本在半導體設備與材料上，是壟斷型巨頭的地位。目前全球半導體設備商排名前15大之中，日企占了七家，其中很多獨門產品只有日企才能供貨，加上半導體產業許多關鍵材料（如高端光阻劑），也只有日企才有能力生產。

一旦日本製造邏輯晶片的技術，拉近與台灣企業的差距，無人能保證日本政府與企業不會技術性的，將先進半導體設備與材料優先供應日企，如此一來台灣企業生產技術的進步恐會被迫減速。

這樣的故事台灣產業界經歷過。宏達電在2008年推出全球首款搭載Android系統的智慧型手機，受到全球注目，台灣手機產業在2010年意氣風發，然而之後宏達電在與三星的Android手機競爭中，因為全球最先進的手機用記憶晶片、液晶面板等關鍵零組件是三星掌握，而宏達電只能跟三星懇求供貨。這場競爭的結果，自然是宏達電敗退。

目前台灣多數產業專家是看衰Rapidus的2027年量產計畫，因為Rapidus的2奈米技術來自美國IBM授權，但IBM已經很久沒有量產的經驗了。IBM的2奈米實驗室產品，要由只有40奈米生產經驗的日本工程師來量產，連日本產業專家也不太相信會成功。

不過，台積電的熊本設廠，應該可以加速日本半導體業生產技術的提升。目前JASM已經完工的一廠預計生產12~16奈米以及22~28奈米的晶片，在2027年量產的二廠將生產先進的6奈米。

日媒報導，台積電熊本設廠的日方夥伴SONY，派遣了200位工程師到JASM學習半導體生產的know-how。台積電透過訓練SONY員工，正在幫助日本學習40奈米以下的技術斷層。

然而SONY也是Rapidus的創業股東，日後Rapidus量產遇到困境，難說SONY不會派員救援。另外也有可能是JASM工作的日籍工程師，在振興國家產業的使命感下，學習一定技術之後，帶槍投靠Rapidus。

中國與南韓半導體界挖角台灣工程師，也是時有所聞。台積電熊本設廠，生產技術因此外溢到日本產業界，也是可以預料之事。畢竟台灣的資源有限，而先進晶片廠又是電力消耗驚人，保留高端製造工廠在台灣，成熟製程海外擴散，是台灣半導體業必走之路。

不過台灣要注意的是，當我們對中國與南韓半導體業保持戒心，卻對日本只有歡唱台日合作，那就是過於安心於現在日本的生產技術斷層。日本傳統職人文化中，弟子的成長不靠師傅教，而是靠弟子的眼睛去偷學，在師傅不知不覺中，偷學會師傅功夫。從這個角度來看，未來的日本晶片業勢必是台灣的可畏對手。