聯合報社論／瘦肉精事件凸顯食安配套不足

在春節前發生台中檢驗出肉品含瘦肉精「西布特羅」事件，迄今仍未完全平息，其中涉及到中央與地方政府，對於檢驗瘦肉精的認知差距，以及後續處理方式的歧見。無論未來發展趨勢為何，經由此次事件強化食品安全制度，才是務實的做法。

保障人民健康是食品安全的目的，所以只要有任何危及食安的事件，都必須以最快速度及最高標準來處理。在事件爆發之初，中央即批評地方政府公布只是「個案」的結果，而引發社會不安。甚至還質疑為何檢驗出過去十幾年均未出現「西布特羅」的罕見成份？更指出不排除可能是「實驗室汙染」的人為操作失誤所致。但是該產品由中央與地方再檢驗，結果均存在瘦肉精成分，最終下架也是事實，顯見食品的確有汙染。特別是瘦肉精項目多樣，此次檢驗出「西布特羅」毒性高，直接危害人民健康，各國是全面禁用，確實存在安全疑慮，中央立場顯然與民意有落差。

之後朝野又爭論行政院長是否需要去國會進行專案報告，而在最終報告中特別強調是單一檢體問題，而非系統性事件，所以不但食品安全無虞，蔡政府的食安政策更勝於馬政府。

然而人民所在意的，並非刻意去比較兩任政府的政績，而是是否可以「食無不安」？由此次瘦肉精事件，顯然離目標仍有很大距離。

由事件爆發後延宕多日後，政府才公布報告，並不符合社會期待。另外在報告又認為地方政府過於躁進，而逕行公告結果；但地方政府則認為「西布特羅」毒性非常強，基於維護人民健康的理由，必須第一時間公布，而讓人民可以預防，雙方迄今仍無共識。

中央與地方的歧異，顯示目前國內對於食安問題的調查程序及事後處理機制，仍有不足而有待檢討。但諷刺的是此報告「檢討」過去馬政府的力道，遠遠高於如何精進改善現有食安機制。

瘦肉精在台灣本身即是高度敏感的話題。台灣在2020年公投，支持開放含有瘦肉精「萊克多巴胺」的美豬進口。政府宣稱少量「萊克多巴胺」對人體無害，做為支持美豬進口的理由，但另一方面，又以維護健康因素為理由，禁止萊豬進入校園及軍營的矛盾現象，所以迄今國人仍十分排斥食用萊豬。

當時政府承諾會做好產品標示及源頭管理，有效掌握含瘦肉精進口豬肉去向。但自2021年開放迄今，瘦肉精進口豬肉去向不明的傳聞從未停止，除了食安考慮外，拿人民健康換取美國支持台灣加入國際組織，但美國仍未兌現的質疑一直存在。

在台灣全面禁用瘦肉精，卻開放萊豬進口，形成對外國產品較為優惠，「超國民待遇」的特有雙軌規範。政府的說法是可以有效區分本土豬及進口豬，方能凸顯本土豬價值，但是由於把關不嚴，查核工作並未落實，進口豬混入本土豬事件時有所聞，反而減損本土豬的價值。

由近年來瘦肉精的一系列事件，強化台灣的食安系統刻不容緩。首先在邊境管理上，除了杜絕外國產品申報不實，以「洗產地」方式進口外；相關檢驗機制也需到位。而在國內則必須有效杜絕不肖業者竄改產地標示，魚目混珠的亂象。

其次在原產地認定上，也需符合國際趨勢。在去年為解決蛋荒而進口國外蛋，目前蛋荒雖已不存在，但在進口蛋加工後產品認定問題，仍存有不小的爭議。

由開放美國萊豬、日本核災區食品，以及加拿大全齡牛肉進口，政府一貫的說法是必須與國際接軌，才有助於台灣的國際參與。但國內的相關食安措施顯然並未到位，此次瘦肉精事件，再度暴露國內食安配套措施及執行能量之不足，只好寄望新政府改善了。