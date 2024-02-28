聯合報黑白集／回歸司法，讓翻船案善了

大陸快艇翻船事件愈演愈烈，我方拉高談判層級，卻八度破局。與此同時，陸方在金馬海域執法常態化，海警、海監、漁政全出動。談判觸礁關鍵，在缺乏錄影真相和互信；但兩岸雖對話中斷，還有共打犯罪的司法機制。官員成事不足，不如讓雙方司法人員或公正第三方協同，重新鑑定案發現場及死因，以真相為基礎就事論事。

卅四年前兩度發生「閩平漁事件」，兩岸尚無司法合作機制，但陸方同意我監委登陸查案。第二次事件，我行政院還邀請國際紅會派員協查。最後結果，兩岸雖未盡滿意，但至少平息爭端。

兩岸司法互助協議對特殊案件留有合作空間。海巡查緝過程造成船隻碰撞翻覆傷亡，我方拿不出證據以昭公信，即應考慮讓對岸司法或專家參與，或邀公正第三方加入，鞏固公信力。如此，談判就不致卡在真相不明各執己見。若對岸仍藉事生事，我方也不致理虧。

歷來將主權爭議放上兩岸談判桌，就是宣示立場重於達成共識。翻船事件若用這種戰術應對，恐怕只能讓蔡總統下台時保住辣台妹形象，卻守不往國家實質利益。

如果我方公權力無法在金馬海域伸張，澎湖海域也難偏安。蔡總統真要留下這種「政治負債遺產」？凱撒與上帝並非不能共存；兩岸主事者權衡得失，應讓政治歸政治，司法歸司法。