聯合報社論／國民黨禮讓召委，先問民眾黨是否接得起

國民黨在花蓮舉辦三天共識營，隨即傳出該黨有意禮讓一席召委給民眾黨，以換取藍白未來合作。消息一出，基層支持者的憤怒爆表，有人更揚言退黨。民眾黨團總召黃國昌則說，該黨從未要求國民黨禮讓召委，認為「改革比位子重要」；他並宣稱，自己二○二六年二月將辭立委參選新北市長。

事情演變至此，藍營善意換得一盆冷水，可謂尷尬至極。從大選前柯文哲推翻六項共識導致藍白合破局，到民眾黨利用立法院長選舉「面試」玩弄藍綠，一般民眾都看出白營不是一個能談合作的對象，唯獨國民黨還在自討沒趣。這樣的「合作妄想症」，無論是大選失利的「創傷症候群」使然，或是長袖善舞的總召傅崐萁之個人機巧，都有欠考量，是在長他人志氣、滅自己威風。

首先，美其名曰「禮讓」，實則為換取對方合作，在某種程度上就是利益交換。不論民眾黨是否接受，在民眾看來，就是充滿算計，絕非政黨問政的光明大道。其次，國民黨要禮讓，還得看民眾黨立委是否有能力承接召委的重擔；否則，禮讓之後對方演出失職，甚至不斷喪失對民進黨的制衡作用，兩黨有何顏面面對選民？

現實條件擺在眼前：民眾黨八席立委每人各參加一個委員會，其中唯有黃國昌當過立委，其餘七人都是白紙一張。連立院議事規則都不熟悉的新手，如果藍營卻硬要讓對方出任召委，不怕他演出脫軌嗎？就個別委員會而言，黃國昌參加的是司法委員會，這個委員會法案相對吃重；但是，藍營已經表明不會在司法委員會禮讓。那麼退而求其次，國民黨若選擇把財政委員會禮讓給黃珊珊，藍軍立委投得下去嗎？

財委會的功能，是監督民進黨是否揮霍公帑、浮編預算的重砲基地。國民黨這次在財委會中，有擔任過七、八屆的資深立委賴士葆和羅明才；若把召委禮讓給初進國會的黃珊珊，豈不等於自廢武功？何況，黃珊珊的政治立場變化莫測，忽橘忽白忽綠，甚至有明顯的「厭藍」傾向。要求藍委把票投給仇恨值最高的黃珊珊，根本就是在打擊內部士氣；何況，能奢想換得白營未來在法案的合作嗎？這種「投資」手法，根本是請鬼拿藥單，既短線又盲目！

追根究柢，用「讓召委」來換取未來合作，是一種天真的政治幻想。國民黨想要的，是一種廣泛的結盟關係；但民眾黨追求的，則是自己未來更壯大的機會，藍軍的禮讓只是它的一顆墊腳石。這顆墊腳石，或許會換得一次白營回報，但絕不可能是廣泛的合作。畢竟，在藍綠白三雄爭鋒的時代，不論是地方或中央層次的選舉，國民黨和民眾黨處於競爭關係的機會居多。以柯文哲之工於算計，在實際政治攻防上，他不會把任何能使民眾黨發光的機會作球給國民黨，這是國民黨中央和黨團必須認清的現實。

簡單地說，國民黨要尋求民眾黨的支持，最好的辦法就是立委積極結合專家和民意，提出福國利民的法案。只要法案的價值正當、方向正確、思慮周全，民眾黨自然難以抗拒，必須和藍營站在同一陣線。換個角度看，如果民眾黨提出具真知灼見的立法建議，國民黨也應該不問黨派之別給予支持。藍白兩黨用這樣的模式進行合作，絕對比挖空心思這裡讓一點、那裡退一步更能締造雙贏，同時也贏得人心。

如徐巧芯所言，國民黨若要禮讓一席召委，最佳的對象是配合國民黨團運作多年的無黨籍立委高金素梅。她問政鏗鏘，進退有度，比黃珊珊好太多了！