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經濟日報社論／日本經濟興衰啟示錄

經濟日報／ 經濟日報社論
日本繼2010年把全球GDP第二名讓位給中國後，再度排名滑落。(路透)
日本繼2010年把全球GDP第二名讓位給中國後，再度排名滑落。(路透)

台積電在日本熊本投資設廠，引發熱烈討論，頗有帶動日本經濟起飛的味道。日股一年來漲勢凌厲，已創35年來新高，日圓持續走低，對美元匯率約150左右，接近歷史低點，從「日本第一」到「失落30年」，如何看待這個過程以及作出研判。

英國衛報報導，日本內閣府15日表示，2023年來經通膨調整的名目GDP成長1.9%，但以美元計算後，規模是4.2兆美元，落後於德國的4.5兆美元。這是日本繼2010年把全球GDP第二名讓位給中國後，再度排名滑落。原因之一是日圓兌美元匯率過去兩年大幅貶值近20%，去年就貶值7%。

然而，日本經濟排名下滑趨勢似乎尚未中止。國際貨幣基金（IMF）表示，印度在大量且不斷增長的年輕人口支撐下，GDP預料將在2026年超越日本，並在2027年超越德國，成全球第三。

大約半個世紀前的1980年代，日本經濟表現亮眼，GDP直追美國為全球第二，甚至在1990前後最高峰時，人均GDP一度超過美國成為全球第一。哈佛大學教授傅高義甚有洞察力，在1979年即出版《日本第一》一書，預見到了日本的巨大潛力與趨勢。40年過去了，時移勢轉。

要全面且深入探究日本經濟為何在二戰後能從廢墟中迅速崛起，還被譽為「日本第一」，必須從宏觀的、歷史的角度觀察，就此而言，又有兩個角度，一個是「基本面」，一個是「偶然面」。

基本面指的是日本的改革開放，這個比近代中國早了約100年的改革開放，即是從1868年開始的明治維新，奠定了日本作為一個現代化國家的政府、教育及工業化基礎，可視之為日本的改革紅利，這個紅利釋放出的生產力和能量持久綿長至今，雖然邊際貢獻力已出現遞減。

基本面之外，還有三個相當關鍵的偶然面因素：

一，侵華紅利，日本在明治維新取得現代化初步成果後，即對仍處於西方帝國殖民主義欺凌下的中國發動攻擊，分別在1895年的甲午戰爭、1900年的八國聯軍，以及從1931年開始的侵華戰爭中掠奪了大量的土地、資源及戰爭賠款，為日本進一步的工業化作出巨大貢獻。

二，戰爭紅利。1950年代的朝鮮戰爭和1960至1970年代的越南戰爭，作為戰爭主導者美國的戰略前沿，因此分享了巨大的戰爭經濟紅利。

三，全球化紅利。二戰結束後，美國主導下的全球化行動，迅速擴展，日本得以抓住契機，通過貿易，使生產力與競爭力迅速體現在日本的巨額貿易順差之上，成了「日本第一」的重要基石。

正是上述這些紅利的疊加，讓日本經濟的巨大能量在二戰後出現了爆發式的釋放，成為全球的製造業大國、貿易大國及外匯儲備大國，但是也同時出現了巨大的經濟（房市與股市）泡沫及快速的貨幣升值（從320日圓兌1美元升值到80日圓兌1美元），終於在1991年泡沫破滅，經濟下行，從「失落的十年」到現在的「失落了30年」。

從日本由盛而衰的歷程與經驗，或可總結出幾點啟示：

一，國家發展說到底，只有本身的持續改革才是正道、才是硬道理。明治維新給日本打下了現代化基礎，但未能長久持續。日本走向了派閥政治，腐敗叢生，大大耗損了原本的紅利積累。

二，國際競爭比的是終極生產力，當中國在近代迅速崛起後，日本的表現就相形見絀了。

三，長期而言，人口因素極其重要，日本已吃到苦頭，中國大陸與台灣均須引以為鑑。

四，匯率因素是雙面的，它既是日本退居第三的原因，但其實也同樣是日本經驗持續弱化的結果。

五，日本第一風光雖然不再，但150年現代化累積下來才有的高素質文明，仍然是許多國家值得認真借鑒學習的榜樣。

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