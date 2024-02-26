聯合報社論／韓國瑜舉重若輕，傅崐萁黃國昌揮鞭無章

行政院長陳建仁赴立法院進行食安專案報告，朝野激烈攻防。陳揆對立委的質詢不斷搶話、反嗆，立法院長韓國瑜甚至三次起身要求「尊重質詢委員」。過去民進黨掌控下的立法院，除自我矮化成行政院立法局，也任由官員反質詢立委、藐視國會。韓國瑜那句「尊重質詢委員」，或許是約束傲慢官員的起步，但立法院只有充分發揮監督制衡功能，才能重振國會尊嚴。

背負著六成民意對新國會的期待，近半數新科立委的立院已在摸索中踉蹌登場。藍白政黨為了展現在野實力，拚命想改變政院施政報告時程，卻因不諳議事攻防關鍵而馬失前蹄，勉強妥協讓政院先施政報告再處理食安，但藍白兩黨黨鞭出師不利的演出，已先挫折在野黨監督的氣勢與力道。

身為國會最大黨，國民黨理應扮演實質主導議事的關鍵政黨，卻因誤用「臨時會」名義提案，遭韓國瑜軟釘子打回，延遲協商議期內容。再因民眾黨黨鞭黃國昌堅持己見，拒簽協商協議，終使變更施政報告日期目的觸礁。然而，兩黨黨鞭猶如盲劍客，寶劍出鞘卻找不到攻擊對象，徒讓民進黨輕鬆坐看好戲。

民進黨在選前即將韓國瑜視為攻擊目標，選後更是黑韓不斷。韓國瑜努力扮演好議長角色，但未依循國民黨團意思行事，黨內也有怨言，黨中央、韓國瑜和傅崐萁都在摸索彼此微妙的權力互動關係。國民黨要極大化監督能量，少不了韓院長的力挺，但韓國瑜要真能發揮議長的高度和權力，就不能挾黨派之私以行事。韓國瑜盡可能採取「以柔克剛」功夫，多些耐心，少些脾氣，舉重若輕地應對朝野間、在野間、甚至黨內的處處烽火。

韓國瑜要對多數民意交代，得讓立法院扮演有效監督角色，但必須依法依議事規則行事，實際的攻防角色得由黨鞭擔綱。偏偏藍白兩黨鞭傅崐萁與黃國昌急於表現，無法掌握議事攻防戰略與戰術，往往提案一字之差就可能在議場程序落居下風。藍白在國會首役中的議事攻防設計粗糙混亂，徒有「給政院難看」效果，沒有實質戰術目標，以致黨鞭和立委步調不一，讓綠營有機可乘，頻頻見縫插針，藍白空有多數優勢，卻在議場處處失分。

國民黨黨團初成軍缺乏默契，不知抗爭所為何來，新科立委怨言不斷。對於傅崐萁在黨團內「山霸王」式的領導，許多立委不以為然，新舊立委間也對抗爭手段意見不一，傅崐萁自承黨團「內憂外患」。但他不是考慮如何有效溝通，而是想如何實施「鐵血紀律」，黨團如悶壞的壓力鍋，隨時可能會爆發衝突，自損戰力。

不只國民黨亂，民眾黨黃國昌堅持加開院會，折騰多日，讓食安專案報告錯過最佳時機，打弊力道遠不如預期。民眾黨主席柯文哲也擔心黨團未來可能「沒有關鍵，只有少數」。他為了蹭黨團影響力，被批評寄生國會，連藍白黨團餐敍也要參一腳；這種黨中央與黨團磨合適應問題，急須調整步伐。

正因為藍白內亂，新國會開議首日胡亂杯葛半天，也壞了人民對新國會的盼望。連綠營黨團都準備好成立國會改革委員會備戰，藍白黨團空有國會改革口號，卻看不到類似的功夫與準備。政治口水嚇不倒民進黨政府，更無法有效發揮民主制衡。難怪陳內閣食安報告，也承襲了前任蘇內閣的傲慢驕縱，搶話、反嗆、反質詢，踐踏國會尊嚴。韓國瑜要求尊重質詢委員，只是不讓國會唾面自乾，但只有有效監督，國會才有尊嚴，也才符合民意期待，在野立委請用功加油好嗎？