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聯合報黑白集／「我們對他們很好」

聯合報／ 聯合報黑白集
大陸漁船日前越界收網，因躲避我海巡查緝而翻覆，2名生還漁民20日返回中國大陸，隔天卻出面控訴船隻是遭海巡撞翻的。記者蔡家蓁／攝影
大陸漁船日前越界收網，因躲避我海巡查緝而翻覆，2名生還漁民20日返回中國大陸，隔天卻出面控訴船隻是遭海巡撞翻的。記者蔡家蓁／攝影

原以為真相將永遠沉入海底的羅生門，因一位檢察官戳破窗紙，劇情急轉直下。金門海巡人員執法過當，導致大陸漁船在追逐中碰撞翻覆釀成二死；至於碰撞是惡意或意外，因海巡全程無錄影而百口莫辯。

真相遲到的後果是：兩岸的敵意螺旋已升至近乎失控的沸點，金門具領海性質的「禁限制水域」幾遭抹除。大陸公務船登檢、逼近、突入行動，接二連三，甚至將示威行動擴及馬祖。舉一可以反三，誰說澎湖、東沙、小琉球不會是下一個？

事態至此，別說主權，連管轄權都很堪憂。但誰是整起事端的罪魁禍首？逞一時之快的小兵、缺乏常識的管碧玲、狀況外的蔡英文，還是逛書展喜購「阿共打來怎麼辦」的賴清德？

癥結也在社會的集體心態。長期仇中教育薰染下，台灣人視對岸人民如次等人種，海巡隊將對方當成潛在罪犯而刻意高速追緝正是這種心理背景，更是釀出人命後一四五○、綠委及一眾綠媒仍高調嘲弄對方的意識預設。

生還漁民受訪時感慨道：他們以前到我們這來，「我們對他們很好」。一語道破大陸對台截然不同的態度。但大陸惠台、寵台措施雖多，反助長台灣的歧視心態，日久可能讓對岸人民對台灣的同理心減弱。大陸網民高喊「血債血還」，或是一時激情，但我們必須小心善意磨損後的反彈。

海巡 漁民 社論 管碧玲 金門

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