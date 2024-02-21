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聯合報黑白集／立院開會得先看「黃」曆

聯合報／ 黑白集
食藥署、台中市年前複驗同一包的國產台糖冷凍安心豚梅花肉片，都檢出含有不得檢出的瘦肉精西布特羅。圖／台中市政府提供
食藥署、台中市年前複驗同一包的國產台糖冷凍安心豚梅花肉片，都檢出含有不得檢出的瘦肉精西布特羅。圖／台中市政府提供

台糖肉品瘦肉精「西布特羅」從何而來，民眾期待新國會追出答案；未料，因民眾黨總召黃國昌堅持「加開院會」處理，導致協商破局，讓閣揆陳建仁躲過風頭。黃國昌不愧是「咆哮影帝」，眼見藍綠不點頭，協商未完就起身走人。國會質詢院長，竟得先看民眾黨的「黃」曆吉凶。

在野黨利用食安報告衝聲量。先有藍營總召傅崐萁吆喝會期內召開臨時會，自曝其短；民眾黨團「雙黃律師」更上層樓，要求指定時間加開院會才讓陳建仁上台。戲精黨和瘦肉精搶戲，寧可犧牲公共事務的監督，只為證明自己是「關鍵少數」。

民眾黨為凸顯關鍵少數地位，及獨立於藍綠之外，其矯情算計違反常理。院會是例行或加開，會比追查瘦肉精的真相重要嗎？難道依民眾黨的「黃」曆加開院會，就能神功附體打破綠色執政黑箱？人民想看的，是民眾黨的揭弊力道，不想看柯文哲率八家將惡搞國會。

小黨在立院耍酷，若凡事只會擋擋擋，能贏得民心嗎？民眾黨從柯Ｐ到雙黃，都把立院當秀場，有在乎百姓嗎？當關鍵少數淪為攪局咖，對國政毫無影響力，柯Ｐ的「餵鯊秀」還會有票房？

黃國昌朝野協商耍帥走人，網民點評：「原來韓國瑜有認真上班」。看來，民眾黨不僅沒占到瘦肉精的便宜，連給韓院長下馬威都栽跟頭。

社論

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