聯合報社論／唐鳳不再是吉祥物，但新系泥巴丟錯重點

數位發展部成立一年半來，拿了大筆預算卻功能不彰，部長唐鳳經常出訪不務正業，但蔡政府對相關輿論始終置若罔聞。令人意外的是，最近黨內及新系卻配合綠媒對唐鳳發動攻擊，批評她去年十月出席聯合國網際網路論壇的身分選擇不當有損國格，及缺乏應有思維高度云云。在內閣行將改組之際，「批鳳」行動如此急切，被解讀為新系「逼宮」英系。

從太陽花學運協助架設網路直播開始，到成為蔡政府的政務委員，再成為數位部首位部長，唐鳳的從政之路有如一頁傳奇。「天才ＩＴ大臣」及跨性別的雙重身分，使她深受蔡英文總統寵信與拔擢。也正因為如此，她不適格的情況便一再遭到輕忽與漠視，甚至刻意為她包裝美化。

簡單地說，這是蔡總統用人的不當與盲目。數位部成立的目的，是要打造數位政府、發展數位經濟、促進資訊基礎建設及通訊安全；但這些工作涉及繁複的行政和管理，顯非唐鳳的志趣所在。而蔡總統更想借重唐鳳的，是她的「天才」和「跨性別」特質，可以幫台灣與其他國家進行科技交流。數位部一年出國預算高達四千萬元，被譏為「出差旅遊部」，不正是這種錯誤角色期待下的畸形產物？

問題就在，在唐鳳領導下，數位部原本預設的功能完全未發揮。當初從各個部會收併了資安部門，集中在數位部底下，如今功能不彰，反而使各部會資安漏洞百出。在此期間，社會上各類詐騙案及錯假訊息不斷攀升，詐騙案及詐騙金額都創下史上新高，尤其「假投資」成為新興詐騙模式。這些問題，都被外界歸咎於數位部效能不彰及毫無作為。因此，唐鳳從蔡政府「吉祥物」變成「罪魁禍首」，並非沒有脈絡可循。

耐人尋味的是，如今新潮流系人物和綠媒同聲批判唐鳳不適格，卻拿她去年十月在京都參加聯合國論壇的角色問題作文章，不覺得這個泥巴丟錯重點嗎？一場五個月前的會議，唐鳳人在京都會議現場卻僅以「視訊」現身，不用「數位部長」卻以「資安院董事長」名義參加，其中緣由，數位部說明是為了「避免中方阻撓」。此一情況，在外交場合是常見的應變，唐鳳可以再加說明詳情，卻非無法接受；然而，何以民進黨和綠媒卻在事隔多月後拿出來炒作？

其中原因，其實不難想像。綠營內部想必有人對數位部長一職感到興趣，因此藉此討伐唐鳳，一則逼宮，二則卡位。然而，這樣的攻擊方式，其實也暴露了它自身的失焦。逼宮者似乎力挺唐鳳參與國際交流，只是不滿意她未用部長身分而失了國格，卻忽略了數位部本身的任務是在健全國家數位發展。這種心態，豈非犯了和蔡總統同樣的錯誤？若以為數位部長應到處「宣揚國威」，到處宣傳台灣的「數位民主」；但國內的實際狀況，卻連基本的打詐都無力治理，這不是自欺欺人嗎？

享受「天才ＩＴ大臣」的光環多年，但對照數位部如今人人喊打的景象，唐鳳這個部長職位確實已沒有理由再戀棧。弔詭的是，率先對她開出第一槍的，竟是綠營人士，則顯示了從蔡政府到賴政府的遲緩交接，很多綠營人士已按捺不住，因而開始鳴槍示警。

此一景象，看來似曾相識。蔡總統任內，對某些政務官有著極特別的偏袒，不論他們有什麼不合理乃至出軌的言行，無論媒體輿意如何批評，這些人始終在高層包庇下安然無恙，甚至步步高升。包括陳時中、陳吉仲、林智堅、陳明通者流，俱皆如此。但政治終須回歸現實，唐鳳亦然。