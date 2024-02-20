聯合報黑白集／陳建仁的「懺悔」

新春團拜，行政院長陳建仁說，他大年初一時自我檢討，「過去一年做錯很多事」。民眾黨主席柯文哲反酸：「他知道就好」；但陳建仁真的知道自己做錯哪些事嗎？

蔡政府因前閣揆蘇貞昌的強勢、鴨霸作風，導致民進黨前年地方選舉慘敗，陳建仁因執政黨亟需「改變形象」而出線。但他上有府院黨高層，下有「地下院長」鄭文燦，一年多來其存在感不高，但引發的爭議也不少。

到底做錯哪些事，陳建仁沒說。不過讓大家印象深刻的有：去年新北發生槍擊案，陳建仁要「新北市負起責任」，渾然忘記警政治安是中央權限；他一路護航高端疫苗，甚至說很多老人染疫而亡是因為「在野黨抹黑疫苗」。「國家級警報」烏龍一事，陳建仁帶頭說「中國發射飛彈」，該檢討的可謂族繁不及備載。

今年大選，民進黨雖勉強保住政權，卻面臨「雙少數」政局，證明「陳內閣」仍不得民心。陳建仁自陳「做錯很多事」，與其說是「懺悔」，不如說是「虛晃一招」。畢竟過去一年多，民進黨戰狼、鴨霸依舊，只因失去了「完全執政權」，才假裝謙卑一下。

然而，陳建仁的檢討是要求「天主原諒」，卻要同仁和國人「多擔待」。這種「問鬼神、不問蒼生」的態度，讓人難苟同。畢竟，陳內閣已進入看守狀態，不「擔待」又能如何？