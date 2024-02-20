聯合報社論／八萬逃逸移工仍無解，又另闢印度蹊徑

我國和印度近日簽訂勞務合作備忘錄，將引進印度移工來台。大選前，民間即盛傳政府將引進十萬印度勞工，當時蔡政府斥為認知作戰的「假訊息」；如今，證實傳聞不假。唯對於實際引進人數，官員聲稱將依我國不同產業的實際需求而定，絕非引進十萬印度移工。問題是，台灣目前逃逸移工人數已高達八．六萬，政府對此仍束手無策，卻立馬另闢蹊徑引進新移工填補，豈非火上加油？

我國移工人數年年上升，目前已超過七十五萬人，其中高達一成一移工逃逸無蹤。如此高比率的移工失聯，一則顯示政府缺乏良好的管理政策，仲介業收取高額費用卻有權無責；二則反映移工市場混亂，民間非法雇用情況嚴重，而移工也甘為更高的薪水冒險脫逃；三則是政府部門怠惰成性，無意處理移工脫逃的燙手山芋，裝作這不會構成社會治安威脅，還聲稱移工犯罪率極低，不到國人之半。

蔡政府不在乎移工的多寡和逃逸問題，不表示社會大眾對此無感。這次，不少人對政府引進印度移工提出質疑，主要就在台灣已有越南、印尼、菲律賓和泰國等多國移工，他們信仰不同的宗教，使用不同的語言，引進移工的家庭和企業乃至社會都需要一番適應。若再加上印度移工，因為宗教及生活習慣差異不小，則需要更大的磨合，將加劇雇用者和社會的適應負擔。

蔡政府為何跳出東南亞的新南向習慣圈，隔洋遠從人們比較陌生的印度引進移工，從民進黨的宣傳圖卡，可以一窺端倪。其說詞是：印度在美國主導的「印太戰略」中占有重要地位，聘請印度勞工來台可以加深雙方關係，符合我國的戰略方針。為此，民進黨特別誇稱印度勞工勞動素質穩定，在國際間評價良好，各國競相爭取。由此觀察，這和蔡政府不顧供應鏈成本和美國勞工工作習性，硬要台積電前往美國設廠一樣，把引進移工或出國設廠當成戰略棋子來用。

此外，勞動部也提出另一種說詞，說日、韓兩國的移工來源國多達十國，而台灣移工僅來自東南亞四國，因此有更大的擴張空間。這項理由，聽起來似是而非。日本人口為台灣的五倍半，但移工人數僅二○五萬人；韓國人口為台灣的兩倍半，移工人數僅一百多萬人。它們不像台灣，傳統低薪產業一喊缺人，政府就不斷開放移工進口滿足業者需求，而不顧社會的感受，以及國內大量低就的人力仍未充分運用。何況，日本和韓國都使用大量的中國移工，但台灣卻把語言相通的陸勞排除在外。

台灣這些年大量引進外籍移工的後遺症之一，是傳統產業的低薪固著化。影響所及，有些產業即滿足於低成本經營，完全不思升級轉型，導致初出社會的年輕勞動人口也連帶變成低薪族。蔡英文任內，雖連年調升基本工資，但其受益者主要是外來移工。對本國青年而言，產業不提升，薪資低迷化，他們就越發高不成、低不就，許多人被迫成了滿街奔忙的外送員。

政府如果不能從產業面及社會結構面去思考國民的發展，一味想用便宜移工來填補傳產的缺工問題，未來台灣的人力發展和經濟發展勢必面臨極嚴峻的斷裂。舉例而言，目前實施無薪假的廠商約三百家，影響的員工近一萬人，原因是接單不足，引進移工反而加重就業困難。再如去年高喊缺工的旅宿業，要求引進三千移工，但今年國旅明顯下滑走衰，他們的需求還在嗎？當越南移工赴日工作的起薪是四萬，台灣對他們還有吸引力嗎？蔡政府請認真想想！