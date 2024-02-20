經濟日報社論／重新定位新南向政策

新南向政策是蔡政府對外經貿政策主軸之一，除了拓展與新南向國家經貿關係外，也有降低對中國大陸經濟依賴的作用。未來在兩岸關係不太可能改善下，預估新政府會「蔡規賴隨」，持續推動新南向政策。不過新南向政策即將滿八年，仍有許多待精進之處；建議賴政府應調整目前推動模式，才能有所效益。

首先必須重新界定新南向涵蓋國家範圍，當初蔡政府洋洋灑灑共列出包括東協十國，以印度為主的南亞六國，以及澳大利亞與紐西蘭，合計共18國，以彰顯與先前南向政策16國的差異。但是各部會仍是以容易推動的優先，資源集中在原先與台灣經貿關係密切的國家，其中不少措施只是新瓶裝舊酒，部分政策更是疊床架屋，因而有關國內訪問團絡繹不絕，當地國政府及台商不堪其擾的傳聞一直未曾間斷。

反觀資源甚少投入與台灣關係疏離的國家，在資源分配不均下，台灣與新南向國家連結更趨於兩極化；18國只是徒具虛名，更達不到原先設定「一國一平台，一國一亮點」的目標。

以柬埔寨為例，柬國對台灣不友好是事實，但在柬國有不少台商及台僑，仍有發展切入空間。但由於欠缺系統規劃，以及接受新挑戰的決心，新南向政策甚少著墨於柬國。直到爆發國人被誘拐至柬國的詐騙事件，才發現幾乎毫無溝通解決的管道，兩國關係不進反退。

另外，新南向政策仍專注在開發中國家，集中在貿易及投資領域；幾乎沒有觸及新加坡、澳大利亞及紐西蘭等先進國家，也沒有善加利用新加坡及紐西蘭與台灣自由貿易協定（FTA）的平台。事實上，上述國家各有優勢項目，新加坡的服務業，澳大利亞的原物料資源，紐西蘭的農產品經營模式，與台灣互補性高，有不少合作空間。

新南向18國中有13國屬於區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）的成員，其中七國亦屬於跨太平洋夥伴全面進展協定（CPTPP）的成員。RCEP及CPTPP均已生效，對台灣的衝擊已經發生；可惜過去政府仍侷限在以降低對台灣出口衝擊的傳統思維，忽略了其他可以加強合作的領域。

基於此，未來應先針對個別國家，做一基礎研究，去蕪存菁盤點目前推動措施，再依據國家不同屬性，訂定不同的切入重點。新南向標榜以人為本，互利雙贏；但現在許多措施並非由對方角度出發，而是要解決台灣經濟問題，例如台灣對新南向出口以降低對大陸依賴，也要摒棄一些如補貼來台觀光急就章的措施，應徹底改變目前供給導向的方式，必須由當地國家需求面出發，建立與這些國家建立長期夥伴的關係。

其次，新南向政策啟動後發生美中貿易戰，中國大陸被西方國家圍堵，以及新冠肺炎帶動全球經貿環境劇變，但可惜蔡政府並未順勢調整相關措施。目前新南向地區重要性大增，更成為跨國企業降低營運風險，建立信賴夥伴關係的首選。特別是東協及印度，近年來成為外人投資的新亮點。而去年台灣對東協投資，甚至已超過台灣對大陸的投資，東協已成為台灣海外投資最主要的地區，政府也順勢宣稱新南向的成效。

但是此波投資主要是由於環境變化所帶動，而非由政策驅動。台商投資的動機、型態，以及營運模式，與以往均有差別。不單純粹進行加工生產，而更具有替西方國家落實「友岸外包」，建立信賴關係的推手。

政府應利用台灣在東協及印度新投資布局機會，順勢建構或更新投資保障、租稅，以及其他協定。另外也應針對台灣投資型態及各國特性，推動雙邊產業合作，並建立人才交流的平台，才能跳出目前新南向政策的瓶頸。