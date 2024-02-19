聽新聞
test
0:00 / 0:00

聯合報黑白集／下一代需要的是「免戰」

聯合報／ 黑白集
民進黨立委范雲發起「為下一代而戰」國會連線，號召伍麗華、沈伯洋、林月琴、林宜瑾、張雅琳、郭昱晴、陳培瑜、黃捷、羅美玲等多名立委舉行記者會，宣示秉持多元政策專業，以教育、分配正義、自我實現為主軸，共同在立法院推動年輕世代關注的政策法案。記者歐陽良盈／攝影
民進黨立委范雲發起「為下一代而戰」國會連線，號召伍麗華、沈伯洋、林月琴、林宜瑾、張雅琳、郭昱晴、陳培瑜、黃捷、羅美玲等多名立委舉行記者會，宣示秉持多元政策專業，以教育、分配正義、自我實現為主軸，共同在立法院推動年輕世代關注的政策法案。記者歐陽良盈／攝影

綠委范雲號召十位民進黨立委，組成「為下一代而戰」連線，宣示將從三主軸推動十法案。口號喊得響亮，陣仗煞有介事，但都在皮毛及形式打轉，恐激不起年輕世代任何漣漪。

老實說，「為下一代而戰」這口號太老套了，簡直俗不可耐。連線的十一名綠委都是青壯世代，既要聚焦下一代議題，卻喊出如此硬梆梆、凶煞煞的口號，未免太缺乏創意。更糟的是，民進黨就是執政黨，綠委有好點子、好法案儘管提出來就是了，卻高呼要為下一代「而戰」，到底要跟誰打鬥？

對於這項行動，網友的評論倒是一針見血。有人冷回：「執政八年，現在才想到年輕人？」「台灣生育率破底，快沒有下一世代了！」這次大選，民眾黨搶走許多年輕選票，讓民進黨大為緊張。但綠委要推動的十個法案，諸如學生輔導法、少年事件處理法、兒童托育服務法…等，在年輕族群眼中其實不痛不癢，因為完全未跟上變調的社會節奏。如今校園氾濫的毒品、八家將、霸凌、輟學等問題，綠委都看不到嗎？

下一代需要的，是政府能提供一個自由、安全的成長環境，使其父母有良好的就業機會供子女溫飽，那就夠了。有人需要立委為他們「戰鬥」嗎？立委須盡責監督政府，使兩岸免於兵凶戰危，下一代不必上前線作戰，這才是全民所願！

社論

延伸閱讀

綠委發動連線拒國會成為綜藝場 媒體點名黃捷回應

范雲號召立委組國會連線 盼為下一代而戰

2024大選不分區女力聲量對決！「黃珊珊、柯志恩、范雲」誰第一？

警方移送陳建仁、范雲散布有關「馬英九的謠言」 法官裁定出爐

相關新聞

聯合報社論／新政府須面對的產業隱憂

2023年台灣經濟成長率1.4%，創下14年來的新低；年終獎金平均為1.08個月，同樣創下十年來新低，獎金最高的是金融業...

聯合報黑白集／下一代需要的是「免戰」

綠委范雲號召十位民進黨立委，組成「為下一代而戰」連線，宣示將從三主軸推動十法案。口號喊得響亮，陣仗煞有介事，但都在皮毛及...

經濟日報社論／兩岸不對話，默契都失效，賴政府侈言和平

大陸漁船在金門越界捕魚遭我方海巡驅趕，不幸發生漁民落海死亡。兩岸官方一番嚴詞交鋒後，大陸海警宣布將加強海上執法力量，金門...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。