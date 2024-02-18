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聯合報黑白集／「三無」政府

聯合報／ 黑白集
中國大陸漁船翻覆致2死案，點燃大陸輿論對台灣的怒火。圖為金門海巡隊將船拖回料羅碼頭。記者蔡家蓁／攝影
中國大陸漁船翻覆致2死案，點燃大陸輿論對台灣的怒火。圖為金門海巡隊將船拖回料羅碼頭。記者蔡家蓁／攝影

蔡總統出席海基會大陸台商春節活動，稱將在對等尊嚴前提下持續尋求兩岸對話可能，希望逐步恢復有序交流。前一天，民進黨立院黨團才因大陸漁民溺斃事件，痛批對岸「做賊喊抓賊」。試問，民進黨要如何與「賊」對等、尊嚴對話交流？

大陸無名、無證、無登記的「三無」漁船越界金門，逃避我方追緝時發生翻覆二死的憾事。雖該漁船違法在先，但只要稍有點政治判斷和人性思考，都應依「人道處理優先、避免擦槍走火」的原則處理。

尤其，近來從ＥＣＦＡ可能喊卡、諾魯與我斷交到赴陸旅遊團禁令，兩岸無任一方願主動打破冰封僵局。此際，又在敏感水域鬧出人命，更可能讓風險驟增。民進黨立院黨團卻是膝反射似地以「賊」來指涉對岸，莫非真打算與對岸硬幹到底，不惜一戰？

突兀的是，前一天才放任馬前卒暴虎馮河地狂言，後一天主帥又出來溫情喊話希望對話及有序交流，還刻意釋出國安單位發言克制、兩岸有溝通管道、齊心降溫等訊息。兩岸高層若真能順暢溝通，一個單純的執法意外怎麼可能升高為國安事件？處理國之大事如同兒戲，毫無準據，當然是自暴窘態。

總統大選後，兩岸敵意螺旋不斷上升，面對蔡英文留下的兩岸關係爛攤，準總統賴清德真要繼續維持如此無智、無據、無熱線的「三無」路線？

社論

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