聯合報社論／權力的變奏：印尼大選與佐科威王朝成形

印尼總統大選落幕，最終結果雖尚未出爐，但快速計票數據顯示，前國防部長普拉伯沃與現任總統佐科威之子吉伯朗之搭檔囊括近六成選票，可望首輪即跨越過半門檻勝出，普拉伯沃已自行宣布當選。一直追求總統大夢的普拉伯沃，藉由佐科威的加持，終於贏得總統寶座，佐科威儼然是這場總統大選的造王者，他也利用自己的兒子埋下權力擴張伏筆。

這次印尼的大選耐人尋味，儘管焦點集中在普拉伯沃身上，但更令人意外的，是佐科威和他的奇特妥協。「軍頭」出身的普拉伯沃，過去曾兩度角逐總統大位，都成為「平民總統」佐科威的手下敗將；這顯示，印尼人對於他過去軍事獨裁的紀錄十分厭惡。而佐科威執政十年，迄今仍有近八成的支持度，普拉伯沃深知若要勝選，必須要借重他的高人氣。因此，他在這次大選化身為佐科威路線的接班人，以新形象重新出發。

五年前第二度敗選後，普拉伯沃深知佐科威政治勢力已牢不可摧，因此屈身擔任佐科威的國防部長，藉以洗刷自己是蘇哈托女婿的軍頭印記。為了尋求佐科威的全力支持，他特意找了佐科威的長子吉伯朗擔任副手，扮演成低調的總統候選人。這項精心安排，讓佐科威棄自己政黨提名的候選人甘賈爾於不顧，全力為普拉伯沃輔選，也為吉伯朗五年後的政治接班鋪路。

這次大選最令人意外的是，歷經短短十年的執政，佐科威已不再是過去人們熟悉的「素人總統」。他靠著自己的高人氣，東征西拓，積極打造自己的「佐科威王朝」。例如，卅六歲的長子吉伯朗，原只是賣煎餅的商人，在佐科威的刻意栽培下，四年前順利當選中爪哇的梭羅市長；梭羅市正是佐科威的政治發跡地。此外，從事房地產商的女婿鮑比，也在佐科威的支持下，於二○一九年當選蘇門答臘第一大城的棉蘭市長。為了幫家族爭取年輕選票，佐科威的次子尚凱則成立「印尼團結黨」並擔任黨主席，在這次大選中扮演重要角色。

這次頗受議論的是，年僅卅六歲的吉伯朗，原不符印尼憲法規定四十歲才能參選正副總統的資格；但印尼憲法法院為此破例進行釋憲，最後確認：只要具有地方首長執政經驗，可不受四十歲才能參選正副總統的限制，等於為吉伯朗量身打造開了後門。而做出這項憲法解釋的大法官，正是佐科威的「妹婿」安華。儘管安華最後在輿論壓力下辭職，卻不影響釋憲結果。這種內舉不避親的做法，遭到外界非議。

佐科威執政十年，挾著印尼的人口紅利，以及在美中之間不選邊的外交策略，讓印尼成為東南亞經濟成長最快速的國家。然而，他好大喜功的遷都「努山塔拉」計畫，因為成本高昂，則成為繼任者揮之不去的噩夢。佐科威以平民市長之出身，打破梅嘉瓦蒂家族的政治壟斷，寫下傳奇的一頁；誰料，他在登上政治高峰後，卻企圖打造一個自己的家族王朝。權力使人上癮，並進而腐敗，果然不假！

對照之下，蔡政府執政八年，這類事例也比比皆是。與印尼不同的是，佐科威是「家國天下」，而完全執政的民進黨則是「黨國天下」，公營事業、獨立機關、媒體網軍無所不沾綠，包括新能源及軍工產業都是一條鞭式地染指。

從佐科威的家國盛世看台灣的新黨國體制，權力使人腐化，軌跡如出一轍。