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聯合報黑白集／三上悠亞該罰嗎？

聯合報／ 聯合報黑白集
三上悠亞走在鐵軌上，感覺很悠閒，卻違反規定。圖／摘自IG
三上悠亞走在鐵軌上，感覺很悠閒，卻違反規定。圖／摘自IG

成人片轉型偶像成功的日本女星三上悠亞，日前悄悄來台旅遊。宅男女神光臨，網民自然大為興奮。但眾人隨即發現，她在十分老街的鐵軌上拍照，依法得罰鍰五萬元。

十分老街的大賣點，就是火車走在街心。倘若踏上鐵軌就開罰，結果勢必「人人有獎」，旅遊人氣毀於一旦。外國也有類似的鐵路市集，同樣成為觀光勝地。平溪支線班次不密、列車速度不快、老街緊鄰車站，利用人力與號誌輔助，完全可兼顧行車安全與旅遊樂趣。多年來主管機關睜一眼閉一眼，絕大多數時間視而不見；如今偶爾應卯取締一下，卻讓不遠千里而來的老外為自己「犯法」傻眼。

政府強調發展旅遊，近年為推動新南向與彌補陸客缺口，更砸錢大撒補助，卻始終事倍功半。其原因，正是各單位自行其是，鮮少站在消費者立場設想。如果大眾運輸更便利一些，觀光區公廁多一些、清潔一些，指示牌更詳盡易懂一些，旅遊資訊中心密集一些、營業時間長一些，旅客才會再度造訪，而非來過一次就興味索然。

便利、清潔、創意、精緻，是觀光業不二法門。國旅前些年靠陸客挹注，近幾年因疫情無法出國，造就非常態的蓬勃。如今若故步自封，「物非所值」，很快就被市場打回原形。春節民眾大量湧向海外，國旅則顯著衰退，正是警報響起。

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