經濟日報社論／美總統大選年 經濟陷入混沌

美國經濟去年以來意外強勁，通膨指數陡降，眾人關注今年降不降息及何時降息。這是經濟宏觀調控問題，但今年適逢總統大選，所以這個問題染上濃濃的政治味。重返白宮氣勢驚人的前總統川普發話了，直指如果開始降息，目的是要幫助民主黨人，而他如果再度當選，不會任命鮑爾為聯準會（Fed）主席；他還猛力攻擊拜登領導之下美國經濟不佳，但被問到為何股市還如此強勁？川普往自己臉上貼金，他說是因為市場對於他將會重返白宮感到樂觀。

拜登總統連任之路顛簸難行，他不服氣自己的經濟成績亮麗，何以多數民眾不買帳？他積極推銷在經濟方面的好消息，美國經濟上升，失業率下降；由於龐大的刺激計畫，美國經濟在新冠肺炎疫情後的復甦，比其他大多數國家都要好。奈何多數美國人對自己錢包的感受沒有他好。通貨膨脹確有下降，但無論數據如何亮麗，頑固的高物價逼得人民必須為把食物擺上餐桌、支付房租或油價而辛苦掙扎。

拜登的經濟政績有傲人之處，但近兩年高通膨、高物價讓「拜登經濟學」缺乏說服力。拜登的支持度陷入史上在任總統的最低，民調與川普的差距超出誤差範圍，七個搖擺州更是慘輸。正如1992年柯林頓競選總統道出的政治名言，「笨蛋，問題在經濟」，拜登聲勢不如川普，主要原因是通膨作祟。除了通膨使得多數人有切膚之痛，另一問題是拜登的經濟大計緩不濟急。比如他所簽署了「降低通膨法」，挹注數千億美元改造基礎設施，啟動高科技製造業和綠色能源技術，但其中許多計畫不能立竿見影，恐怕要在大選後，選民才能感受到成果。

更糟的是，任何經濟悲觀情緒，都會被拿來和「拜登經濟學」連結，事實也證明了這一點。避開爭論最好的方法是一個簡單而具體的數字，就是工資繼續比物價上漲得更快，讓消費者覺得他們的錢包更充實了。不過，尚未天降甘霖，多數人沒有這麼美好的感受。

許多民眾對川普拉抬經濟的期盼十分殷切。資本市場上瀰漫一種氣氛，認為只要投資者相信前總統能夠贏得大選，就可以押注「川普行情」。標普500指數屢創新高，市場有人歸功於川普在許多全國民調中遙遙領先拜登。市場寄希望於川普當選後能推出有利於市場的政策，各方咸信，川普執政將採取「長期對市場友好的經濟、稅收和監管環境」。其中一個執念是川普的減稅措施將會延長甚至永久化。

川普過往的政策和宣揚的主張，確實比較友商，他執政必將鬆綁監管和傳統能源管制措施，重振國內製造業，並延長減稅措施。川普還宣稱，計畫對所有進口商品加徵10%的關稅，雖然普徵的可能性不大，但他的經濟民族主義仍有賣點。儘管目前通膨已放緩，汽油價格下降，就業機會充足，收入增加，股市非常強勁，但多數美國人對經濟現狀不滿，且普遍認定川普處理經濟問題的本事較大，這也是他支持率好過拜登的重要原因。川普話術超強，擅長譁眾取寵，但識者多認為他華而不實，承諾難以兌現，如同他在任時，多數政策調子高但落實少。

一些跡象顯示，美國選民對本國經濟的看法已轉好，如果投票前半年內人均實際可支配收入顯著成長，對執政黨的得票率就能以驚人的準確度預測，所以拜登仍有機會挽回頹勢。2023年最後一季，美國人均實際可支配所得年化成長率為1.9%，如果這個趨勢維持到大選，拜登的經濟成績將有利於他連任。最近對拜登勝選普遍存在的悲觀情緒有些過頭，其經濟表現得到選民肯定的希望不小，問題是他的年紀實在太大了。