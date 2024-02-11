聯合報社論／全球一半人口投票，將決定地球命運

二○二四對地球存亡是一個關鍵年。全世界有六十個國家今年舉行大選，台灣大局已定，另美國、印度、英國、俄羅斯等國都有大選，地球上逾半人口都將投票選出未來領導人。此際，重要的問題是：除了政治對壘，牽動人類命運的「氣候危機」會如何被決定？

這是九十歲的動物學家珍古德，最近在達沃斯世界經濟論壇中，對爭相與她自拍的各國富豪、政客提出的大哉問。她以巴西、美國為例，選錯人，將使採礦、伐林、減碳等氣候政策被推倒，甚至倒退。

不論富國貧國都遭氣候反噬，經濟受到重擊。以美國為例，去年夏威夷幾成火島，本土遭受廿八起暴風雨雪、野火、洪災，損失高達十億美元。在歐洲，前所未有的殺人熱浪甚至還有了自己的名字「Cerberus」，以希臘神話的地獄之犬命名。

當台灣正陷於藍白綠的調色盤混戰，聯合國宣布二○二三年創下史上最高溫年的嚴重警訊。各國大選中重要氣候政策辯論，但在台灣大選中，卻比不上「賴皮寮」、農地停車場議題的熱度。

如果也算進書面政見的話，準總統賴清德是三名候選人中唯一提出二○三○年具體減碳目標者，但他主張的幅度遠不及台灣「淨零」所需。再者，台灣減碳的關鍵在產業及電力結構轉型，但公民參與卻完全被排除。

大選後，多個民間團體提出全國首件氣候憲法訴訟，為準總統敲響的警鐘：《氣候變遷因應法》未訂出短、中期減碳目標，加上環境部至今未公告二○三○年減碳目標，已有侵害人民生存權、居住權與健康權的違憲之虞。

台灣正面臨高度氣候風險，近年熱浪、強降雨、缺水等極端氣候事件愈見頻繁。台灣需要更積極的減碳及氣候調適計畫，並落實到公共建設中。例如，丹麥哥本哈根就將地鐵入口都加高兩階，以對抗海平面上升。這不只是為了讓台灣產業在碳關稅時代仍保有競爭力，更重要的是，我們對氣候多負一分責任，就能讓下個世代少一點災難、多一點希望。