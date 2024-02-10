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聯合報社論／辭兔迎龍，讓台灣「飛龍在天」

聯合報／ 社論
民進黨籍正副總統當選人賴清德（左）、蕭美琴（右）日前拍攝賀年定裝照，手持汪喵斗方，貓派狗派都顧及。（民進黨提供） 中央社
民進黨籍正副總統當選人賴清德（左）、蕭美琴（右）日前拍攝賀年定裝照，手持汪喵斗方，貓派狗派都顧及。（民進黨提供） 中央社

黑兔走，金龍至，大年初一，萬物逢春。華人文化裡，龍是祥瑞、紫氣之象，今天辭兔迎龍，歡慶新年。但人民的心底卻不踏實，這一年，第一位將台獨當成職志的總統即將走馬上任，儘管開年新禧，但一抹陰霾猶在。

柯文哲年前寫下春聯，似刻意暗示這是個不安穩的龍年。幾幅春聯皆出自易經，「龍戰於野」直喻戰爭的風險；「亢龍有悔」暗指賴清德雖已位極人君，但執政若不能戒躁戒驕，臨深履薄，而是專擅獨斷、沸反盈天，恐即敗命瞬至悔之莫及。

俯察整年的全球形勢，俄烏戰爭牽延難解，中東殺戮日以繼夜，朝鮮半島風雲也蠢蠢欲動，地緣風險不減反增。各種矛盾與仇恨此起彼落、相互疊加，世局仍有捲入困頓動盪的可能。

經濟前景同樣晦暗未明。美國的通膨還在隱隱作祟，歐洲被俄烏及以哈戰事打斷供應鏈，死氣沉沉。中國大陸亦陷入地產泥淖，消費枯萎。在世界風詭雲譎的此刻，台灣祈求安穩未必可得，更不能自膺主角輕啟釁端引爆衝突。

而在台灣內部，歷史就像複製拷貝，朝小野大格局再次降臨台灣。這增加了朝野惡鬥的機率與誘惑，其中猶以前朝藉多數暴力所遺留的如反滲透法等諸多爭議性法律，最可能成為慘酷的政治角鬥場，打開一道令人不忍卒睹的風景線。

凡此種種，都預示了這個龍年未必是鼓瑟吹笙、福祿吉慶的豐年，反而可能陷入暴戾、昏暗的驚懼之中，整體迷失了方向。

內外變局頻仍的這一年，需要一個有智慧更有慈愛的領導者，他必須拋下不切實際的政治空想，以護民愛民為執政追求，一令一策都為解民於倒懸、拯民於饑溺，如此即令在風雨如晦的烏雲裡，仍然能帶領台灣走出一條璀璨光明的前路。

作為新領導人，賴清德首要之務是穩定台海。所謂一言興邦，一篇善意的就職演說即能平息台海波濤。其次，是朝野和解，他應拒讓惡鬥成為國家的魔咒。如此，則台灣「飛龍在天」就不是夢想。

台海 社論 賴清德

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