聽新聞
test
0:00 / 0:00

聯合報黑白集／王必勝大翻車

聯合報／ 聯合報黑白集
食藥署署長吳秀梅（左起）、衛福部次長周志浩、農業部代理部長陳駿季、經濟部次長曾文生一起出席行政院臨時記者會，針對台中食安處指台糖梅花豬肉片產品含有國內不得使用的瘦肉精（西布特羅，乙型受體素的一種）0.002ppm做說明。記者蘇健忠／攝影
食藥署署長吳秀梅（左起）、衛福部次長周志浩、農業部代理部長陳駿季、經濟部次長曾文生一起出席行政院臨時記者會，針對台中食安處指台糖梅花豬肉片產品含有國內不得使用的瘦肉精（西布特羅，乙型受體素的一種）0.002ppm做說明。記者蘇健忠／攝影

台糖豬肉驗出瘦肉精西布特羅，衛福部卻忙著攻擊台中市府，還列舉「五大荒謬」數落，上演中央和地方互槓。未料，這批肉品經食藥署和台中市同步複驗，雙方均驗出禁藥西布特羅。這項結果，直接打臉王必勝，讓他威信掃地。

台糖肉品是否含瘦肉精，應該讓科學證據說話。但王必勝的思維卻非如此，他信仰的是「官大學問大」，中央官威當然大於地方；這點和陳時中、薛瑞元是一脈相承。也因此，當各地都說「零檢出」，他不問青紅皂白第一時間就對台中市府發飆，搞得豬農都要求台中市道歉。

本來，外界都以為複驗會演成「各說各話」的終極懸案，找不到定於一尊的真相，然後把責任全推給台中市誤驗。沒想到，經學者專家的縝密監督，從檢體切片、運送、開驗全程錄影，確保無人能掉包造假，結果中央和地方都驗出瘦肉精，證明台中市並沒錯。食藥署不信邪，特別連驗三次，但三次都驗出殘留。面對這樣的結局，王必勝何止官威掃地，他還幫蔡政府丟大了臉。

有人形容，王必勝是忘了關閉「選戰模式」，因此還想藉打擊地方向上級表忠。但他在鬧出滔天緋聞後仍受重用，高層不就是為了借重其罔顧倫理和是非嗎？誠如蔣萬安說的「別讓吹哨者噤聲」，台中市這次的吹哨行動，真漂亮！

季青漫畫
季青漫畫

社論

延伸閱讀

台中市府今證實瘦肉精沒驗錯 王必勝遭PTT點名狂轟：丟人現眼

台糖豬雙軌複驗含瘦肉精 謝龍介：王必勝下台

王必勝稱沒有任何一點質疑是錯的 蔣萬安點破他錯在這

王必勝強調問題豬肉僅一包 馬文君批「下台」

相關新聞

聯合報社論／國會須爭回調查權聽證權，力求還政於民

新國會即將上路，由於朝野政黨席次丕變，讓立法院可望擺脫「行政院立法局」的矮化形象，發揮制衡功能，有效監督少數政府。民眾黨...

聯合報黑白集／王必勝大翻車

台糖豬肉驗出瘦肉精西布特羅，衛福部卻忙著攻擊台中市府，還列舉「五大荒謬」數落，上演中央和地方互槓。未料，這批肉品經食藥署...

經濟日報社論／保險業須積極應對新監理局勢

今年壽險業最受矚目的事件非新光人壽的現金增資莫屬。去年6月「改革派」入主新光金後，金管會立即約談董事長，指示五大監理期待...

聯合報黑白集／好笑，民進黨也怕東廠

在野黨推國會改革，民眾黨黃國昌率先疾呼，藍營總召傅崐萁後來居上宣示成立國會特偵組，完備聽證權和調查權，立法懲治藐視國會及...

聯合報社論／中央鬥地方：政治操作能解決食安疑慮？

台糖國產豬肉被台中市政府檢出瘦肉精，儘管行政院大陣仗舉行記者會宣布複驗結果為陰性，卻難以消弭民眾的疑慮。癥結在，蔡政府三...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。