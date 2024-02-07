聯合報社論／中央鬥地方：政治操作能解決食安疑慮？

台糖國產豬肉被台中市政府檢出瘦肉精，儘管行政院大陣仗舉行記者會宣布複驗結果為陰性，卻難以消弭民眾的疑慮。癥結在，蔡政府三年前開放含瘦肉精美豬進口，其後從產品溯源、標示到查驗每個環節都破功，不僅對美豬流向毫無掌握，也一再發生「洗產地」情事。加上去年進口蛋爆發混充本土蛋的亂象，消費者已信心全失。

豬肉是否含瘦肉精，應該讓科學數據說話；現在卻演變成中央與地方的政治攻防，凸顯台灣民主和專業素質低落。台中市府食安處該批共抽查四十件不同來源豬肉，唯獨台糖冷凍肉片檢出瘦肉精西布特羅。食安處為求謹慎，又抽檢了廿二次，其中廿一次在0.002PPM以上，最後選擇公布了六次可信度較佳數據。可見，市府態度相當謹慎。

根據《台中市食安自治條例》，若驗出含瘦肉精而不公布，就是瀆職；亦即，公布合乎「依法行政」原則，這是以保護消費者為先。然而，衛福部卻以中央複檢同批號豬肉均未檢出為由，質疑台中市府的檢驗，並要求台中市交出檢體。民進黨甚至動員民代及養豬團體抗議，要求台中市政府道歉認錯。台中市府或有可能在檢驗過程犯錯，但檢驗人員已一再複檢確認；在真相不明下，中央硬要指責地方政府，運用權力來壓榨真相，真以為「官大學問大」，或是想遮掩什麼？

類似健康問題被政治化的例子，在去年新北「幼兒園餵藥事件」中也曾上演過。當時家長帶幼兒自行檢驗，因檢測值不是零，隨即被擴大解讀為幼兒園教師「餵毒」。又因新北市長侯友宜正要角逐總統，綠營民代立刻加入戰局譴責餵毒，連新北衛生局都吶吶地稱「八人有藥物反應」。經新北地檢署偵查，發現檢體檢測值均低於儀器有效分析範圍，數值雖非零，臨床上應判讀為「陰性、未檢出或無法排除環境干擾」，但綠營民代不斷渲染「零檢出」，誤導民眾恐慌，也平白誣衊了幼兒園教師。

再以美豬開放為例，蔡政府執意開放萊豬，卻無法要求肉品源頭有效標示，反利用眼花撩亂的豬標章來混淆視聽，讓地方政府疲於奔命稽查。去年消基會調查市場通路兩百多件豬製品，竟無任何產品標示使用美豬，與美豬進口量相當的法國豬肉則有八件，質疑美豬遭「洗產地」。當時食藥署辯稱，美豬進口量太少，才會查不到。但豬肉儀表板顯示美豬進口量節節上升，去年即高達一・六萬多噸，占進口豬的一成三。這麼高的占比，市面上竟查無蹤跡，證明食藥署在睜眼說瞎話。

去年八月檢調更接獲檢舉，查出有肉商「掛羊頭賣豬肉」，進口美豬再加工混充成更高價的羊肉販售，這是「洗產地」加「洗肉籍」的雙重詐欺。桃園市府也查獲食品公司將近十五萬公斤的美豬標示為加拿大及英國所產。衛福部長薛瑞元還狡辯，這不是洗產地，而是標示不實。不肖商人可以恣意上下其手，癥結就在食藥署長期的怠惰與縱容。

去年進口蛋風波，更把農業部及食藥署的失職完全暴露在民眾眼前。當時大量滯銷進口蛋去向不明，後來被地方政府查獲被製成冷凍蛋液，還「實質轉型」把產地改成台灣，而指使廠商改標的，竟然是中央畜產會。進口蛋從裝船到端上消費者餐桌，效期竟長達四個月，已變成高風險食品。對此，食藥署未見有任何改進作為，繼續擺爛。