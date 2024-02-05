聯合報社論／以哈衝突擴散，美國在中東左支右絀

美國二日開始空襲在敘利亞和伊拉克的聖城旅，以及伊朗支持的武裝民兵團體。美軍出動包括從美國本土起飛的長程轟炸機等大批飛機，動用上百枚精準導引彈藥，攻擊了超過八十五個目標。這是為美軍約旦基地被襲、三名士兵死亡的報復，這波打擊將持續數天。美軍遇襲及其軍事報復，反映以哈衝突擴散，中東持續升溫，並且凸顯了美國在中東駐軍的三個問題。

首先，美軍在中東地區多年，軍事任務永無休止。美國領導的多國聯軍入侵伊拉克廿年之後，並沒有建立起民主政權，反而導致血腥內戰，並間接催生了伊斯蘭國。為全面反恐，二○一四年美國擴大中東駐軍，現在雖然伊斯蘭國銷聲匿跡，但美國仍在中東留存駐軍。目前伊拉克的美軍約兩千五百人，敘利亞駐軍約九百人，駐約旦的美軍近三千人，任務是阻止伊斯蘭國重起爐灶，以及維護以色列安全。但中東情勢變遷，美軍赫然驚覺自己成為其他對手的目標。

自從去年以哈衝突以來，美國在中東的據點，包括在伊拉克、約旦與敘利亞的美軍基地，以及紅海上的美軍戰艦，已受到伊朗支持的民兵組織攻擊達一百六十餘次，所幸來襲火箭、無人機與飛彈都被攔截，美軍沒有傷亡。但在一月廿八日的約旦基地，美國終究沒有僥倖。

這就是美國的第二個問題，在去年加薩戰爭爆發之後，國際輿論逐漸從同情以色列，轉變成同情巴勒斯坦人，而美國雖稱堅持兩國方案、要求援助進入加薩，但仍支持以色列的「正當防衛」，不出手制止以軍在加薩的濫炸，而且還阻止其他周邊組織參與支援哈瑪斯的戰鬥。聯合國安理會幾次企圖做出停火決議，都在美國反對下被否決；聯合國大會兩次投票，反對美國與以色列的決議，都以絕大多數的優勢通過，可見國際民心向背。

胡塞打著支援巴勒斯坦的旗號攻擊紅海上的船隻，企圖封鎖航線，美國雖然號召國際護航，但許多國家不願公開加入護航行列；美英打擊胡塞的行動未獲聯合國安理會授權，也讓其他國家拒絕背書。美軍遭襲後，國際雖寄予同情，但是要聯合國際反擊、乃至譴責，恐怕都不容易，一般看法是，美國自作自受。

第三是，軍事回應的輕重拿捏、擴大戰爭規模的問題。美軍遇襲後，總統拜登連續兩天召開國安會議，考慮如何回應，但三種可能的回應方案，都有缺失。其中，經濟制裁是最軟弱的回應，過去多次經濟制裁已經證明沒用，伊朗繞過歐美，直接與中國、印度交易，西方國家一點辦法都沒有；況且倘若真要完全禁絕伊朗原油輸出，國際油價馬上飆高，在大選年肯定惹惱美國選民。如果直接攻擊伊朗領土，伊朗勢將反擊，有可能引發一場全新戰爭，而這正是美國極力要避免的。目前白宮已經自己畫出紅線，稱「我們並不尋求與伊朗開戰」。

剩下的選擇不多，最後的方案是打擊非伊朗本土的目標，以及增加制裁。這雖可避免與伊朗的戰爭，卻讓人懷疑其成效。在過去三個多月中，拜登曾九次下令反擊對美軍的攻擊，但並沒有削弱武裝民兵的實力，也未換得美軍的安全。例如已遭美英空襲四次的胡塞青年組織，據估計現在還保存著四分之三的攻擊實力。換句話說，效果實在不彰。然而正值美國大選年希望海外戰爭不要擴大，而共和黨又不斷批評拜登軟弱，在兩難之間，這是美國僅能做到的。

看看中東，想想台海，美國的國力的確已經左支右絀，不容我們輕率涉險卻期待美國會強力因應。