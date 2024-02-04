經濟日報社論／合理調漲電價 改善資源錯置問題

彭博新聞社近日報導，去年底台電公司累積虧損3,826億元，故傷害台積電對世界各國的吸引力。彭博也認為，台電公司因政治壓力而維持低電價，今年恐繼續大幅虧損，而韓國國營電力公司也有類似困境。不過，韓國去年第3季已轉虧為盈，故台電公司至今仍持續大虧，屬全球特例。

全球許多電力公司在2022年大幅虧損，但因不斷調高電價，故在2023年多已轉虧為盈。彭博所採用的資料，類似經濟部去年8月所公布的資料。為凸顯台電公司虧損和使用的燃料無關，當時經濟部指出，核電使用比分別達60%及30%以上的法國及韓國國營電力公司，其2022年的每度發電成本及售價間的差距，以及導致的虧損，皆高於台電公司。

然而，法國國營電力公司從2020年迄今，已持續調高電價160%，因而去年7月時，公布上半年獲利58億歐元。去年11月時，韓國國營電力公司亦說明，由於從2022年4月上調電價五輪共39.6%，故去年第3季已擺脫連十季虧損，並獲利6.3億美元。反觀台電公司只在2022年7月及2023年4月分別調漲電價8.4%及11％，漲幅顯然落後其他國家。

經濟部過去常以台電公司扮演通膨消波塊的角色，來強調其虧損的功能。過去兩年我國通膨率雖顯著低於中國大陸之外的其他東亞鄰國，但卻付出了兩個代價。其一是央行僅微幅調升重貼現率至1.875%，造成國內房價維持在高檔。再者，人為壓抑通膨，只是延緩通膨到來;這是因為民眾預期台電公司終須調漲電價，才能永續經營。一旦民眾形成此種預期，反延宕解決通膨問題的時機。

電價上調固然增加通膨壓力，但可緩和台電公司財務惡化、減少電力需求，以及淘汰經營績效不佳的廠商。首先，台電公司是一家公開發行公司，長期陷入虧損不符合常規。另一方面，台電公司在電力供給上具壟斷地位，因此，理應出現盈餘以彌補政府稅收之不足。

為緩和調整電價對各行各業的衝擊，台電公司可上調電價至正好弭平2023年的虧損，以使今年起不再虧損。台電公司去年每度電售價3.07元，低於成本0.88元，或28.7%，故可按此幅度調高電價。類似這樣的調幅有先例可尋；在2008年7月馬英九總統初執政時，曾上調電價12.6%，而到了當年10月又再上調，累積調幅達25.2%。至於台電公司累積至去年底的虧損，不妨以今年超收的3,617億元稅收來弭平。

其次，一旦台電公司調高電價，則國內電力需求及碳排量都會減少。台綜院在2008年時曾進行評估，發現電價每上漲1 ％，則全國用電量約減少0.3%。因此，若電價上調28.7%，則國內電力需求會減少8.6%，且預期碳排量也會有類似減幅。

最後，台電公司調高電價會減少廠商利潤，因而加速各產業內廠商的汰舊換新。以台積電為例，可以看出調高電價對獲利的影響。2022年台積電使用211億度電，因此，若每度電價調升0.88元，則其淨利會減損186億元，導致每股盈餘減少0.72元。過去兩年台電公司的大幅虧損，有大部分可歸諸於補貼廠商的電費。因此，一旦取消此補貼，一些生產效率低的廠商會關門大吉。不過，取而代之的會是那些生產效率高的新進廠商。

去年以前，政府考量今年1月有總統大選，故對電價調漲投鼠忌器。然而，台灣99%以上能源來自進口，但在2022年時，民生及工業用電的費率卻分居全球倒數第五及第三，顯示國內電價偏低。因此，在目前距離下次縣市長選舉尚有二年十個月的情況下，不啻是經濟部調高電價的好時機。