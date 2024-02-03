聯合報社論／只會嗆罵，暴露政府無能解決問題之困窘

中共民航局近日宣布取消M503航道自北向南飛行偏置，並啟用三條連接的航路由西向東飛行；此舉，將使我國對對岸軍機和民航的航空識別壓力倍增。對此，蔡政府連發三砲開轟：陸委會痛批這是以民航包裝對台政治及軍事的不當企圖，應立即停止；外交部嚴厲譴責，要求中國立即與我國協商；民航局則深表遺憾，並嚴正抗議。嘴砲嗆得面紅耳赤，卻無助緩解情勢，只證明蔡政府已失去和對岸溝通協商的能力。

中共民航局對M503航道的新措施，其用意只有一個：收回對台灣有過的善意。M503航道的飛行偏置，是二○一五年三月馬政府任內兩岸和平時期訂下的共識；中共同意該航道實際飛行時向大陸方向「西移六浬」，並採由北向南單向航行，廈門等三條航路則暫不啟用。換言之，航道西移六浬是中共對「海峽中線」的尊重，停止西向東飛航道，則是對兩岸和平的善意表達。如今，蔡政府搞僵兩岸關係，北京將有過的善意收回；至於台灣要承受什麼樣的航空識別壓力，則不在它的考慮範圍。

事實上，包括近期ＥＣＦＡ關稅優惠項目遭到取消，輸陸農漁產品的突然卡關，乃至中南美洲及南太平洋友邦被拔，也都是類似的情況。我國在兩岸和平共存時獲致的善意禮讓，在兩岸關係變調後，對岸認為彼此的善意基礎不復存在，因而將這些善意或禮讓陸續收回。蔡政府當然可以指責中共這些舉措「別有用心」，但它自己也該想想：為何前朝努力爭取到的利多，都在它手中被葬送？為何自己無法造福百姓，卻不斷讓民眾因其執政而受累？

一個M503航線的問題，為何需要陸委會、外交部、交通部民航局三個單位出來叫罵？原因無他，整個政府已失去和對岸溝通和對話的各種管道，採取罵街方式，至少可以把民眾的怒氣導向對岸，責任推給中共無理打壓，而忘卻這是蔡政府無能失職所致。專責兩岸事務的陸委會尸位素餐多年，坐領高薪卻只負責叫罵抗議，對得起自己的職位嗎？更可笑的是外交部，每每撈過界加入抗中嘴砲，卻忘了自己在外交陣線不斷失守。尤其，它要求中共「立刻與我國協商」，以命令式的高姿態辦外交，又成得了什麼大事？

蔡政府把M503航線運行方式的改變歸咎於中共的政治及軍事壓迫，藉口固然簡便，卻忽略了對岸城市偌大的實際交通需求，更忽略了馬政府任內獲此協議的兩岸善意多麼不易。事實是，M503航線是經國際民航組織（ＩＣＡＯ）批准通過，中共的自我限縮則是其善意；它取消自我限縮，並未違背ＩＣＡＯ規定，蔡政府再怎麼不滿也無處申訴。

蔡英文任內八年，充分享用了馬政府的兩岸和平遺產餘蘊，包括ＥＣＦＡ、農漁產品銷陸、航道偏移、陸客陸生交流等皆是。然而，蔡政府一邊享用，一邊謾罵，一邊揮霍，迄今各項資產眼看幾皆將被耗光，才發現自己手中所有溝通協商的管道和工具已蕩然無存。那麼，它的下一步要踏向何方？

大選結束後，有「民進黨頭號軍師」之稱的邱義仁，應《日經新聞》之邀與美中日學者紙上座談。他指出，因為民進黨不承認九二共識，所以要和大陸對話其實很難，賴政權日後勢必要與國民黨妥協才行。問題就在這裡：民進黨無法和中共對話，又屢屢用對嗆的方式迎戰對方祭出的舉措，兩岸之間的難題恐怕永無解開的機會。在蔡英文完全執政下，這個窘境或許還能遮掩；當少數執政的賴清德上台，他如果不能尋求和解並起用新人，就只會把國家帶向囧途。