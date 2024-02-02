經濟日報社論／Fed小心決策 仍會伺機降息

美國聯準會（Fed）聯邦公開市場會員會31日決定維持利率不變。在會後聲明中去掉進一步升息的政策傾向，顯然是在為降息鋪路；但主席鮑爾在會後記者會上又對金融市場大澆冷水，強調3月開始降息並非「基本情況」，市場對3月降息的預期隨之減退，引發美股失望性賣壓。

鮑爾一方面盛讚經濟表現良好，但也強調現在還不會宣告戰勝通膨，並準備維持目前的利率更久。「一朝被蛇咬，十年怕井繩」，恰是決策官員目前的心態寫照；「進一步，退一步」的探戈步法，可用來形容Fed的實際作法。基於通膨持續下降，且經濟成長遠遠超出預估，代表Fed擁有充足的本錢，以「緊行無好步，小心無大錯」的基本原則，來規劃今年的降息進程。

既然通膨已大幅降溫，Fed為何還如此小心翼翼，遲遲不敢宣告抗戰成功，利率即將起降？首先，通膨下降只是降息的必要條件，而非充分條件。無論是去年12月的就業數據、零售銷售，以及最新公布的去年第4季經濟成長率，與12月個人消費支出，都顯示美國經濟相當強健。既然經濟強韌，Fed顯然沒有降息的急迫性。

其次，開車不能只看後照鏡。美國消費動能續強，通膨止降回升；中東情勢緊張升高，紅海航線備受干擾，供應鏈再度出現瓶頸，運價成本急漲，有可能在未來幾個月陸續反映在物價上；何況去年通膨快速下降，一部分是技術性因素，例如比較基期偏高，以及產品價格快速下降等，今年這些有利條件將逐漸消退，通膨率不排除在3%附近黏著。正因為面對諸多不確定，使Fed對於何時開始降息仍然舉棋不定。

再者，行事謹慎是中央銀行家的通性。興利只是次要，避險才是第一。1970年代貨幣政策「停停走走」導致的慘痛教訓，令央行官員認為即使因為太晚降息，使經濟出現不必要的衰退或硬著陸，總比降息之後通膨又告上升，必須再度升息要好。與其讓利率上上下下，來來去去，不如先絕對確定通膨會降到2%目標，再開始降息來得穩妥。如果未來經濟陷入停滯，Fed固然會受到批評，但仍擁有大幅降息的本錢，能夠阻止經濟惡化；如果因為過早降息而讓通膨再度衝高，Fed必將受到更嚴厲的抨擊。而且近月來美股、美債大漲，已使金融情勢大為寬鬆，等於是在幫Fed放鬆信用，Fed更有條件「等著瞧」。

另外政治因素仍會影響Fed的決策。美國今年大選，川普很可能成為共和黨的候選人。如果Fed在沒有十足的把握時就先行降息，川普必然會猛轟Fed是在幫拜登保駕護航，因此Fed降息雖已成定局，但仍希望等到經濟數據令政治人物無可挑剔時才起降。

正因為如此，Fed才會對降息設定相對高標。但從風險平衡的角度來看，降息標準也不宜過高。依據「泰勒法則」，並將去年12月時2.9%的通膨率，以及去年全年3.1%的經濟成長率代入公式，得出目前的最適利率為5%。亞特蘭大區聯邦準備銀行依據三種可能的經濟與通膨動向，計算出最適當的目標利率在3.47%到4.37%之間。再觀察「實質」利率，由於通膨持續下降，目前已比去年7月最後一次升息時上升近1個百分點，對經濟的約束力比當時更強，也顯示目前的利率可能大幅偏高。

基於Fed及各大經濟機構普遍預期今年美國經濟將明顯降溫，利率居於高位，且通膨急升的可能性有限，因此考慮到風險控管，Fed還是會先小幅降息；如果等到絕對確定通膨已經被打敗時才降息，反而可能面臨經濟開始枯竭，必須大幅降息的風險。

Fed一再強調「一切看數據」。就目前情勢而言，Fed最重視者不再是通膨數據，而是就業情勢。在3月會議前，還會看到兩次就業報告，一旦勞動市場大幅降溫，便是Fed降息契機已到。