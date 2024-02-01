聯合報社論／如果賴清德遇上川普，誰來制約台海風險？

賴清德當選總統，美中控管風險。美國表明不支持台獨，賴清德說出「依照中華民國憲政體制，維持現狀」；中共先拿走諾魯，再取消M五○三航線偏置措施，台海情勢外弛內張。美台不少專家憂慮台海危機可能升高；美國台海問題專家任雪麗更表示，她不擔心受到許多制約的賴清德會邁向正式台獨，卻擔心他在美國某些人鼓動甚至逼迫下做出危險的事情。她的擔心不是杞人憂天，以賴清德的性格，如果川普重返白宮，其危險局面不難想像。

美中兩國正以頻繁的高層外交，處理從俄烏、以哈、紅海乃至南北韓的區域衝突，台海問題當然受到牽引。美國國安顧問蘇利文與中共外長王毅最近在曼谷會談超過十二小時，雙方滿意會談成果，並將安排拜登與習近平通話。在去年拜習峰會的基礎上，美中在台灣選前選後陸續出手；在美國大選壓力下，拜習通話又將對賴清德進行怎樣的控管？

賴清德性格執拗，其言行未必能理性預測或控管，這是問題所在。他在台南市長任內二百多天不進議會、在總統大選期間為賴皮寮硬拗四個月，均違反常理常情常識。因外在形勢變數太多，美中近期傾向共同管控台海危機，但賴清德的台獨主張、政治性格和其暴衝紀錄，則是極不穩定的變數。

無論如何，賴清德仍受到至少三個方面的制約。首先是國內多數主張兩岸和平交流的民意。賴清德胡言「中華民國（憲法）是災難」，蔡英文立刻糾正，避免衝撞多數民意。其次是中共威脅與日俱增。美國眾院前議長裴洛西引發的台海危機，顯示中共捍衛底線不是說說而已。第三是美國壓力迄未放鬆。賴清德欲摘台獨金孫帽子，強調沒有台獨框架路徑，向美國交心表態，但拜登對賴清德當選卻只撂下一句話：不支持台獨。

然而，這些制約賴清德的力量，都可能弱化、轉化或被突破。例如，選前藍白合破局、選後三黨不過半，顯示國內民意的分裂成為常態；而少數總統走投無路時也可能鋌而走險。前總統陳水扁對內碰壁搞一邊一國，對外撞牆搞迷航外交，都是危險例子。再如，中共也可能因內部問題棘手而無暇顧及台灣，或者為移轉內部問題而對外冒進，都可能形成兩岸對撞的惡性循環。美國的變數更多。任雪麗就擔心，美國有人鼓動或逼迫賴清德做不符合台灣利益，但他又無法反對的危險事情。裴洛西訪台之行，殷鑑不遠。

今年正值美國總統大選，川普聲勢已超過拜登，倘若他當選，以其善變和強勢作風，台灣的地緣政治與經濟的風險愈發升高。川普把中國大陸比喻為白宮大書桌，視台灣則猶如小筆尖，可知台灣在他眼中的分量，他毫不在乎。川普不表態防衛台灣，看似戰略模糊，實則更增台灣被交易的風險。川普近日指責台灣搶了美國晶片生意，顯示他根本無視蔡政府已打包台積電當伴手禮的事實；然而，賴清德又有何能耐保衛護國神山？川普可接蔡英文的電話，但賴清德將如何為無底洞的天價軍購埋單？川普抗中，蔡英文衝上第一線，賴清德能不受鼓舞或脅迫去做危險事情嗎？或者，賴清德會認為拜登控管的制約已除，正是千載難逢之機？

美台許多專家憂心台海危機，但賴清德性格執拗，國安幕僚薄弱，與蔡英文的國安團隊未必能無縫接軌，這是可預見的國安危機。對於川普如果重返白宮的全球情勢變化，各國都在研究如何因應。如果賴清德遇上川普，台灣人民恐怕連安全帶怎麼綁都不知道了。