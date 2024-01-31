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聯合報黑白集／台中人選票討回捷運

聯合報／ 黑白集
行政院核定台中捷運藍線綜合規畫報告，也核定台鐵海線鐵路雙軌化可行性研究，台中市長盧秀燕說，「感謝中央正面回應」。中捷示意圖。本報資料照片
行政院核定台中捷運藍線綜合規畫報告，也核定台鐵海線鐵路雙軌化可行性研究，台中市長盧秀燕說，「感謝中央正面回應」。中捷示意圖。本報資料照片

被政治耽誤多時的中捷藍線，終獲行政院核准，預計十年後通車。陳建仁拍板前一天，賴清德在台中謝票餐會感嘆，有些選民沒支持，可能是中央執政「腰彎得不夠」，要檢討改進。網民反諷，有人選輸才開始學彎腰。

民進黨在台中敗掉四席立委，立院副院長蔡其昌差點出局。賴蕭配在十四縣市得票居冠，台中雖位列其中，得票率卻只有三成七。蔡其昌前年選市長時揚言：「選錯人，沒糖吃」；他敗選後，中捷藍線果真一直躺在行政院裡。台中人還以顏色，這回用選票讓民進黨領教「沒糖吃」的滋味。

賴清德選前誣指盧秀燕更改路線，「經過有力人士家附近」，導致進度延宕。明明是他任閣揆時批准林佳龍更改路線，後來選輸下台丟爛攤；如今慘贏總統大位，竟抱怨失人心是陳內閣身段不夠低。

僅得四成民意的賴神，傲慢如昔。他非但沒有為誣賴盧媽致歉，還喊話台中市府，提點盧市長未來要提好計畫「和中央對接」，把經費用在刀口上。這是又在敲打「聽話才有糖吃」嗎？賴清德教訓別人惜用公帑，他最好先調查當年林佳龍截直取彎，究竟浪費多少民脂民膏。

台中人用選票討回中捷藍線，不只教訓民進黨，對藍白也如暮鼓晨鐘。改革大話說再多，若在野互鬥不合作，別說贏回國家，一條捷運也討不回。

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