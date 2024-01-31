經濟日報社論／地緣政治發酵 紅海衝突難止息

葉門胡塞組織（青年運動）26日先後以反艦飛彈攻擊美軍驅逐艦「卡尼號」和一艘英國油輪，雖然對軍艦的攻擊被反飛彈攔截，但油輪則遭擊中起火，這是青年運動自去年10月襲擊紅海船運30多次以來，美國軍艦首度被鎖定攻擊，也使得中東和紅海危機進一步升溫。

美國一直擔心以色列與哈瑪斯的加薩戰爭，會外溢成為區域戰爭，所以在紅海遭襲之後，先是成立國際護航聯盟，想通過武力展示來威懾胡塞，可是沒有達到預期效果，胡塞持續以遠距無人機與導彈攻擊，美國隨即糾合聯軍，針對胡塞的葉門根據地予以轟炸，仍然沒有削弱其襲擊的力道。

胡塞打著支援巴勒斯坦的旗號，讓許多國家不願加入美英打擊胡塞的行動，而且此行動未獲聯合國安理會授權，也讓其他聯合國成員拒絕背書；法國總統馬克宏就表明，解決紅海危機的重點不在於軍事，而在於外交，法國不參加美國領導的軍事打擊，以避免局勢升級。

西方國家的紅海護航，還面臨高成本風險，美英所用的攔截導彈比胡塞的無人機與反艦飛彈，昂貴得多，胡塞不斷採取小規模、長時間的消耗策略，聯軍很快就會出現後勤難題。

紅海是世界上最繁忙的航線之一，也是連接亞洲和歐洲的最短航線，每年有超過1萬8,000艘船經過，占歐亞海運的四成；從中東運到亞洲的原油與天然氣，在油輪遇襲後，面臨地緣政治風險，使國際油價創近兩個月來新高。

同時這也造成紅海航運中斷，供應鏈受阻，來往亞洲與歐洲的船隻，都須繞道非洲好望角，航運業者估計，紅海危機至少會持續六個月，甚至長達一年，運費更因此高漲。

原本從新加坡經紅海到荷蘭鹿特丹的航程約為8,440海里（約15,631公里），需要26天，但繞道南非的航程則約1萬1,720海里（約21,705公里），需36天，舉凡燃油、保險、船員工資、集裝箱費用，以及在非洲港口停靠的額外費用等，都推高了航運公司的成本。

船運延後對中國出口已經產生影響，由於農曆年前是出貨的高峰，目前港口已有積壓的情況，由於運費成本增加，歐洲經濟更首當其衝，導致通膨居高不下，原本要調降的利率，也無法下調，目前特斯拉與富豪汽車都已經宣布減產。

由於胡塞組織背後有伊朗撐腰，美國之前透過外交管道，要求北京協助，國家安全顧問蘇利文更與中共中央外事辦主任王毅在曼谷緊急會晤，討論紅海情勢，要求中方協助施壓伊朗，要葉門青年組織停手。中國大陸雖然近年來與伊朗有密切的經貿關係，但在德黑蘭和北京的會談中，伊朗官員告訴中國官員，他們也無法約束控制葉門的盟友，只要以色列同意停火，問題自然迎刃而解。

紅海緊張未消，美國與伊朗衝突又起，美軍位於約旦東北部、靠近敘利亞邊境的一個軍事基地28日遭遇無人機襲擊，造成三名士兵死亡，至少34人受傷。這是以巴衝突以來，首次有美軍士兵喪生，伊拉克民兵武裝「伊斯蘭抵抗組織」宣布對襲擊負責，美國認定事態嚴重，背後支持的伊朗擺脫不了責任，共和黨人指責拜登政府「軟弱無能」，國會兩黨都支持強硬對付，拜登總統和國防部長奧斯丁誓言「必將作出回應」。

最近愈來愈多人預測中東戰局將擴大，「末日博士」羅比尼表示，中東情勢在伊朗和黎巴嫩加入的「不利情境」下，若持續下去，波斯灣的石油供給將中斷，導致油價大漲、經濟衝擊巨大；摩根大通執行長戴蒙也在給自家員工的公開信中警告，中東衝突有擴散到其他區域的連鎖反應。

農曆新年假期將屆，但是國際衝突緊張不止，龍年恐怕不會是順利平靜的。